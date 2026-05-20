الرشيد: شمول 48 ألف موظف ومنتسب بخدمة أقساطي

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "تم شمول أكثر من (48) ألف مستفيد من موظفي دوائر الدولة ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية بخدمة أقساطي الإلكترونية، الوجبة الثالثة ضمن خطته لتوسيع خدمات الدفع والتقسيط الإلكتروني وتسهيل عمليات الشراء للمواطنين".وأكد المصرف أن "الخدمة تتيح للمستفيدين إمكانية الشراء بالتقسيط عبر المتاجر المعتمدة التابعة للمصرف، مع استقطاع الأقساط بصورة إلكترونية وميسّرة، بما يسهم في دعم الموظفين وتوفير احتياجاتهم بأساليب دفع مرنة وآمنة".ودعا المصرف "المشمولين بالخدمة إلى متابعة الرسائل الخاصة بالتفعيل، ومراجعة المتاجر المعتمدة أو الدخول إلى تطبيق للاطلاع على مواقع المتاجر وآلية الاستفادة من الخدمة".