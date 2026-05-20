قتل عمته وابنتها بمساعدة صديقه واحرقا المنزل.. الإعدام لمجرمين وكشف تفاصيل الفاجعة

وذكر بيان لقيادة شرطة ، ورد لـ ، أن "محكمة جنايات ، أصدرت حكماً عادلاً بالإعدام بحق مجرمين اثنين أقدما على ارتكاب جريمة غدر يندى لها الجبين، راحت ضحيتها امرأة وابنتها الشابة داخل منزلهما في العاصمة بغداد، بعد القاء القبض عليهما من قبل القيادة".وتابعت، أنه "تتلخص تفاصيل الجريمة الدنيئة بأن المجرم الرئيسي في هذه القضية لم يكن غريباً، بل كان ابن أخ المجنى عليها، إذ استغل صلة القرابة ليدخل المنزل برفقة شريكه، وقاما بإنهاء حياة الضحيتين بصورة وحشية وبدم بارد، طمعاً بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية".وتابعت، أنه "لم يكتفِ الجانيان بفعلتهما النكراء، بل أقدما على إضرام النار في المنزل بالكامل وحرق الجثتين، في محاولة بائسة ومضللة لإخفاء معالم الجريمة وتحويلها، في نظر المحققين، إلى حادث حريق قضاء وقدر".ولفتت الى انه "رغم محاولة التمويه الخبيثة، فإن لرجال مديرية مكافحة إجرام الكرخ رأياً آخر، فبفضل توجيهات القيادة والجهود الاستخبارية والميدانية المكثفة، تم تشكيل فريق عمل مختص عالي المستوى فور وقوع الحادثة، حيث جرى كشف ملابسات الجريمة خلال مدة قياسية لم تتجاوز 24 ساعة، وإلقاء القبض على الجناة".