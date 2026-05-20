هيئة الحشد تستأنف إجراءات التسكين الإداري لمنتسبيها في المحافظات كافة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "اللجان المخصصة في استأنفت أعمالها لتنفيذ إجراءات التسكين الإداري والوظيفي لمنتسبي الهيئة في عموم المحافظات العراقية، وذلك بتوجيه وإشراف مباشر من والمالية العامة، بهدف تنظيم الملفات الإدارية وضمان الحقوق القانونية لجميع المشمولين".وأضافت ان "اللجان ركزت أعمالها الميدانية والمباشرة في ضمن قيادة عمليات الشمال وشرق شرق ، حيث انطلقت الإجراءات بوتيرة عمل متصاعدة وتنظيم إداري عالي المستوى لتسجيل وتدقيق بيانات المقاتلين والمنتسبين في الموقع"، موضحة ان "اللجنة تواصل عملها الحالي في مقر اللواء التاسع لحين إكمال كافة ملفات التسكين الخاصة بمنتسبيه، تمهيداً للانتقال إلى بقية الألوية ضمن القاطع ، مما يساهم في تحقيق الانسيابية الإدارية المطلوبة داخل الهيئة ويضمن حفظ حقوق المنتسبين وفق الضوابط القانونية والتعليمات الإدارية النافذة".