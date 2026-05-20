السامرائي يؤكد أهمية دعم الاستقرار وتعزيز الخطاب الوطني

أكد رئيس تحالف العزم ، الأربعاء، أهمية دعم الاستقرار وتعزيز الخطاب الوطني المسؤول.

وقال اعلام العزم في بيان، "التقى رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، بحضور عدد من قيادات تحالف العزم، نخبة من الباحثين والإعلاميين والمحللين السياسيين، حيث جرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشهد السياسي وتطورات المرحلة الحالية".

وتناول اللقاء وفق البيان "أهمية الحوار وتبادل الرؤى بشأن القضايا الوطنية، إلى جانب مناقشة التحديات السياسية والإعلامية وضرورة دعم الاستقرار وتعزيز الخطاب الوطني المسؤول بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة".