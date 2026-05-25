منصة (إبداع) لدعم مشاريع النازحين

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، بأن "المنصة الرقمية المستحدثة، ستحول أفكار ومقترحات المختصين في الوزارة بالتنسيق مابين الأقسام المعنية بملف النزوح والعودة ، إلى برامج تترجم إلى مشاريع داعمة لشريحة النازحين والعائدين إلى مناطق سكناهم الأصلية".وبين أن "المنصة تعمل على دعم فئات العناية المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة والمشمولين ببرامج العودة الطوعية، والتي نوه بأنها تأتي لتشجيعهم على استمرار انجاح تنفيذ البرنامج، إضافة إلى دعم الجهود المبذولة لإغلاق ملف النزوح في البلاد بشكل نهائي".وذكر جهاكير أن "المنصة العاملة عبر بوابة (أور) الرقمية، تتعامل بشكل مباشر مع الأفكار المطروحة لدعم نازحي المناطق المحررة وتلك التي شهدت عودة طوعية فقط"، لافتاً إلى "استحداث لجنة مختصة من الوزارة تضم جميع الاختصاصات المعنية بملف النزوح، لدراسة المشاريع المطروحة حالياً من أجل تنفيذها مستقبلا".وكشف عن "إعداد آلية خاصة لتنفيذ برامج عملية واقعية تهم فئات العناية ضمن البرنامج الوزاري الجديد، مع التشديد على تنفيذ البرامج السابقة وإكمال المشاريع الخاصة بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية، منبها في السياق ذاته، بأن الوزارة تطلع ميدانياً على أوضاع النازحين القاطنين ضمن مخيمات النزوح لتوظيف عمل منصة (إبداع)، بهذا الصدد".