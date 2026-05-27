بغداد تستفيق على قلقٍ من أزمة الوقود: تساؤلات حول استمرارها بعد "ليلة الطوابير"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الشيخة
من
06:30 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يحدد موعد إجراء انتخابات الرئاسة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-565273-639154607457463857.jpg
بغداد تستفيق على قلقٍ من أزمة الوقود: تساؤلات حول استمرارها بعد "ليلة الطوابير"
محليات
2026-05-27 | 02:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
950 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
على غير العادة، لم تكن ليلة
عيد الأضحى
في العاصمة
بغداد
هذا العام ليلةً هادئة تحتفي بقدوم العيد وتجهيزات الصباحية، بل تحولت إلى ما يشبه "حالة طوارئ" في محطات تعبئة الوقود. ففي الوقت الذي كان فيه المواطنون يتبادلون التهاني، كانت شوارع العاصمة تشهد زحاماً خانقاً من نوع آخر، حيث امتدت طوابير المركبات لمئات الأمتار أمام محطات الوقود التي أغلقت أبوابها فجأة، مخلفةً وراءها تساؤلات ملحة حول أسباب هذا الإرباك وغموض الموقف في أول أيام العيد.
بدأت الأزمة مساء أمس الثلاثاء، حينما فوجئ أصحاب المركبات بإغلاق المحطات التي تعمل بنظام (24 ساعة). هذا الإغلاق، الذي وصفه المواطنون بـ"غير المبرر"، تسبب في حالة من الهلع الجماعي، حيث سارع السائقون، لاسيما أصحاب سيارات الأجرة الذين يعتمدون على "الرزق اليومي"، إلى البحث عن محطة مفتوحة لتأمين الوقود قبل حلول صباح العيد.
وتناقل المواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر العشرات من السيارات في طوابير طويلة، معبرين عن استيائهم من هذا المشهد الذي يكرر معاناة العراقيين في كل مناسبة. وقد وصف أحد السائقين المشهد قائلاً: "كنا ننتظر فرحة العيد، لكننا قضينا ليلتنا في صراع من أجل بضع لترات من البنزين".
قرار "التوقيتات".. هل كان "السبب الخفي"؟
تشير المعطيات الميدانية إلى أن السبب وراء هذا الإرباك يعود إلى صدور توجيهات جديدة تحدد أوقات عمل محطات الوقود من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، وهو ما يعني إلغاء نظام العمل الليلي. هذا القرار، الذي طُبق بشكل مفاجئ وفي ليلة العيد، كان بمثابة "صاعقة" للمواطنين الذين لم يتم إعلامهم مسبقاً، ولم يتم مراعاة طبيعة العيد التي تقتضي حركة تنقل واسعة على مدار الساعة.
ويرى خبراء في قطاع النقل والمواطنين على حد سواء، أن توقيت اتخاذ هذا القرار كان "خاطئاً تقنياً"، حيث إن تحديد توقيتات إغلاق في وقت يحتاج فيه الناس إلى الحركة الدائمة يُعد خطوة تفتقر إلى التنسيق بين الجانب الإداري والواقع الخدمي للمدينة.
ومع بزوغ
شمس
أول أيام العيد، لا تزال الصورة غير واضحة. ففي الوقت الذي انفتحت فيه بعض المحطات صباح اليوم، ما زال الخوف يدب في نفوس المواطنين من أن يكون هذا الانفراج مؤقتاً، خاصة مع عدم صدور بيان رسمي من
وزارة النفط
أو
شركة توزيع
المنتجات النفطية يشرح فيه أسباب الإغلاق المفاجئ، أو يؤكد استثناء أيام العيد من قرار "تحديد التوقيتات".
هذا الغموض وضع المواطن في دوامة من التكهنات، هل هو نقص في المنتوج؟ أم خلل في إدارة المحطات؟ أم مجرد تطبيق متعثر لقرار إداري جديد؟ إن غياب المعلومة الرسمية في هذه الأوقات هو ما يغذي شائعات الأزمات ويجعل المواطن يلجأ إلى التكالب على المحطات مخافة انقطاع المادة.
ولقد أثارت هذه الحادثة مطالبات واسعة بضرورة تدخل وزارة النفط لضبط إيقاع العمل في المحطات خلال أيام العطل. فالمواطن
البغدادي
يجد نفسه اليوم أمام أزمة مفتعلة، فإما أن يُحرم من التنقل في العيد، أو أن يقضي إجازته في طوابير الانتظار.
إن المطلوب اليوم ليس مجرد تبريرات، بل إجراءات عملية تضمن استثناء الأعياد والمناسبات من قرارات تقليص ساعات العمل، وتوضيح أسباب أي تغيير في التوقيتات قبل تطبيقه بمدة كافية، التأكد من أن المحطات المشمولة بالعمل تؤدي واجبها دون انقطاع، ومعاقبة المحطات التي تغلق أبوابها دون عذر مشروع.
وفي أول أيام العيد، يبقى الشارع البغدادي في حالة ترقب، بانتظار "رسالة طمأنة" تضع حداً لهذه
الحلقة
المفرغة من الأزمات المتكررة التي تنغص عليهم فرحة العيد.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
رئيس مجلس بغداد يحيي ليلة القدر ويدعو لاستقرار المنطقة وتجنيب العراق الأزمات
06:13 | 2026-03-16
النفط تطلق "حصة أيار" من الوقود للمولدات السكنية بأسعار مدعومة (وثيقة)
07:29 | 2026-04-29
بعد ليلة "زرازير" الساخنة.. حصيلة المصابين في إسرائيل تقترب من حاجز الـ 3000
06:28 | 2026-03-13
العراق "قلق" من تعرض منشآت سعودية إلى استهداف بثلاث طائرات مسيرة
09:17 | 2026-05-18
بغداد تستفيق على قلقٍ من أزمة الوقود
تساؤلات حول استمرارها بعد "ليلة الطوابير"
السومرية نيوز
منتجات النفط
وزارة النفط
سومرية نيوز
شركة توزيع
حالة طوارئ
عيد الأضحى
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
علم العراق يتصدر قميص الأسطورة ليونيل ميسي.. ما القصة؟
كأس العالم 2026
56.76%
04:59 | 2026-05-25
علم العراق يتصدر قميص الأسطورة ليونيل ميسي.. ما القصة؟
04:59 | 2026-05-25
5 فصائل تستعد لنزع سلاحها في العراق
سياسة
16.31%
03:03 | 2026-05-26
5 فصائل تستعد لنزع سلاحها في العراق
03:03 | 2026-05-26
شذى حسن.. لجنة المحتوى الهابط تلاحق الملقبة بـ"أم علي الخياطة"
محليات
13.51%
07:10 | 2026-05-25
شذى حسن.. لجنة المحتوى الهابط تلاحق الملقبة بـ"أم علي الخياطة"
07:10 | 2026-05-25
تربية الكرخ الثانية تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي/ الدور الأول
محليات
13.42%
02:09 | 2026-05-26
تربية الكرخ الثانية تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي/ الدور الأول
02:09 | 2026-05-26
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-26
Live Talk
منصات التواصل الاجتماعية ودورها في نشر الوعي وتطوير الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-26
Live Talk
منصات التواصل الاجتماعية ودورها في نشر الوعي وتطوير الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-26
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-26
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-26
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
الأكثر مشاهدة
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-26
Live Talk
منصات التواصل الاجتماعية ودورها في نشر الوعي وتطوير الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-26
Live Talk
منصات التواصل الاجتماعية ودورها في نشر الوعي وتطوير الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-26
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-26
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-26
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
اخترنا لك
بعد إرباك الليلة الماضية.. توضيح رسمي بشأن محطات الوقود ببغداد
04:41 | 2026-05-27
كربلاء المقدسة تكتسي بحلة العيد: حشود مليونية تؤدي صلاة الأضحى (صور)
01:38 | 2026-05-27
السامرائي يهنئ بعيد الأضحى: الخير والطمأنينة لبلدنا
14:08 | 2026-05-26
شرطة كربلاء لـ"السومرية": خطة أمنية مرنة ليوم عرفة وعيد الأضحى دون قطوعات
11:25 | 2026-05-26
تظاهرة لمالكي أراضٍ في حي دجلة بالدورة للمطالبة بمعالجة التجاوزات
11:24 | 2026-05-26
العراق يطلق حملة وطنية لتقليل استخدامات البلاستيك
11:15 | 2026-05-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.