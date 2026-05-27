بعد إرباك الليلة الماضية.. توضيح رسمي بشأن محطات الوقود ببغداد

أجرى مدير عام المنتجات النفطية، ، جولة ميدانية للاطلاع على واقع التجهيز في محطات العاصمة، مؤكداً أن "المشتقات النفطية بجميع أنواعها (البنزين العادي، المحسن، والسوبر) متوفرة وبكميات تغطي حاجة المواطنين بالكامل".وشدد عبود على أن "العمل في محطات يسير بشكل طبيعي في وعموم المحافظات"، مؤكداً في الوقت ذاته صدور توجيهات رسمية "بعمل محطات التعبئة على الطرق الخارجية بنظام الـ 24ساعة".