أمطار وتباين بدرجات الحرارة.. طقس العراق خلال أيام العيد

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية خفيفة في مناطق متفرقة من ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مسببة تصاعد الغبار في اماكن متعددة من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وتابعت أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد44 وكربلاء والنجف الأشرف وواسط وبابل 45، والأنبار 42، والديوانية 46، وميسان والبصرة 47، 48، 41، 40، ونينوى 38، ودهوك 36، 35".وأضافت أن "يوم السبت، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في بعض الاماكن منها، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما تنخفض قليلاً في ".وأشارت إلى أن "طقس يوم الاحد، سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".