هيئة الاستثمار توضح بالأرقام تفاصيل مشروع المدينة المالية والاقتصادية في بغداد

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يماناً من بمبدأ الشفافية المطلقة، وإطلاع الرأي العام والوسط الإعلامي على الحقائق التنموية والقانونية الحاكمة للمشاريع الاستراتيجية في العاصمة ، تود الهيئة ان تبين الأطر القانونية والمحددات الواقعية المحيطة بمشروع "المدينة المالية والاقتصادية" المحاذية لمنطقة ، وذلك قطعاً لسبل التضليل أو اي شكل من اشكال الابتزاز الذي يمكن ان تتعرض له الهيئة وكالاتي:1ـ الوضع القانوني للأرض وحسم الملكية: إن العقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي والمخصصة للمشروع هي أراضٍ تابعة للدولة بحكم القانون، وليست ملكاً خاصاً لأي جهة أو فرد حيث تنحصر ملكية هذه الأرض قانونياً بين جهتين رسميتين هما (وزارة النقل) و(وزارة المالية). وتوضح الهيئة أن التواجد الحالي لبعض الجهات أو المكاتب على أراضي يعد "تجاوزاً قانونياً" يفتقر إلى السند الرسمي، في حين تخضع المساحات التابعة لوزارة المالية لحقوق تصرفية تدار وفق المصلحة العامة.2ـ بخصوص العقود الزراعية السابقة تؤكد الهيئة إن كافة العقود الزراعية الممنوحة سابقاً في هذه المنطقة تُعد قانوناً "بحكم المفسوخة"؛ حيث تحولت بفعل المخالفات إلى مقار تجارية ومطاعم وشاليهات شخصية، مما أخرجها عن طبيعتها القانونية وجدواها الاقتصادية التي منحت لأجلها (وهي تحقيق الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي للبلاد).3ـ الموقف المائي الحقيقي: أكدت رسمياً عدم وجود أي حصة مائية مخصصة لهذه الأراضي المحيطة بالمطار، سواء في الوقت الراهن أو في الخطط المستقبلية القريبة؛ نظراً لسياسة الحوكمة المائية وشحة الموارد.بناءً عليه، فإن الإبقاء على هذه المساحات الشاسعة تحت لافتة "أراضٍ زراعية" دون قطرة ماء واحدة يُعد تعطيلاً للتنمية، وإن تحويلها إلى مدينة اقتصادية تخدم النفع العام هو الخيار الوطني الأمثل لإعادة تأهيلها.3ـ الرؤية التنموية والأثر الاقتصادي على بغداد:*تستند رؤية الحكومة في إنشاء هذه المدينة إلى فلسفة "الاستخدام المختلط" (Mixed-Use)، حيث ستضم أنشطة تجارية، سكنية، تعليمية، ومرافق خدمية متكاملة تحقق الآتي:*تفريغ قلب العاصمة من خلال سحب ونقل المقار الرئيسية للشركات، والمكاتب التجارية، والمخازن الكبرى من المناطق المكتظة في وتوطينها في .*خفض الأسعار والإيجارات: من خلال نقل هذا الثقل التجاري حيث سيؤدي مباشرة وبشكل تدريجي إلى خفض أسعار إيجار العقارات والمكاتب في كافة مناطق العاصمة بغداد، وهو نفع عام يمس الحياة اليومية للمواطن والتوازن الاقتصادي للسوق.4ـ كلفة صفرية (0$) على :* لن يتحمل أي تكاليف تتعلق بالبنى التحتية حيث يتكفل المستثمرون والشركات بالكامل، وعلى نفقتهم الخاصة، بإنشاء وتطوير جميع البنى التحتية الداخلية والخارجية للمدينة الاقتصادية.*العوائد العينية للدولة من خلال التزام كل مستثمر بتقديم تبرعات ومساحات مبنية عينية ومرافق خدمية تؤول ملكيتها للدولة مجاناً كجزء من التزاماته التنموية.واختتمت الهيئة بحسب البيان، ان "الهيئة تضع هذه الحقائق القانونية والاقتصادية المدعومة بالوثائق ومواقف الوزارات القطاعية أمام المواطنين ووسائل الإعلام، لتاكيد مضيها قدماً في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي والتنموي، ولن تثنيها محاولات التشويش أو الابتزاز عن حماية المال العام وتطوير عاصمتنا الحبيبة بغداد وفق القانون الحاكم".