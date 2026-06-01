الوائلي في ضيافة رئيس الوزراء.. اشادة بإجراءات هيئة المنافذ بتعظيم الإيرادات والحوكمة الإلكترونية

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "استقبل اليوم الاثنين، رئيس هيئة المنافذ الحدودية ، اذ جرى خلال اللقاء استعراض عمل الهيئة، وخططها في الارتقاء بمستوى الأداء، وكذلك إجراءاتها بشأن استقبال حجاج بيت الله الحرام، وقد وجه السيد رئيس بمتابعة رئيس الهيأة عودةَ الحجاج العراقيين عبر منفذ الحدودي، والتأكيد على تقديم كل التسهيلات اللازمة لعودتهم سالمين إلى أرض الوطن".وجرت خلال اللقاء "مناقشة إجراءات الهيأة الرقابية، حيث أشاد سيادته بدورها الفاعل في تعظيم الإيرادات والحوكمة الإلكترونية، كما أكد على تقديم كامل الدعم لنجاح مهام هيئة المنافذ الحدودية، ولاسيما في مجال مكافحة التهريب، وكذلك التصدي لآفة ومخاطرها التي تهدد جسد المجتمع".