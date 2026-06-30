راشفورد يعود لتدريبات مانشستر يونايتد ومستقبله لا يزال غامضاً

وبحسب الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، لا توجد ضمانات لاستمرار راشفورد مع الفريق، إذ سيبحث في العروض التي قد تصله خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما ارتبط اسم اللاعب بالرحيل عقب انتهاء فترة إعارته.فيما أشارت التقارير إلى أن برشلونة فضّل التعاقد مع غوردون بدلاً منه.