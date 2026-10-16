زائران في العراق الأسبوع القادم .. احدهما غير مقبول

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "طقس يوم غد السبت، سيكون غائماً يتحول تدريجي الى صحو مع بعض الغيوم بعد الظهر مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة تكون رعدية في المنطقتين الوسطى والشمالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة بتصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة مقاربة في وتنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وأشارت إلى أن "طقس يوم الأحد، سيكون غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في ".وتابعت أن "طقس يوم الاثنين، سيكون غائماً على العموم، والرياح شمالية غربية معتدلة في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد للغبار فيها. ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق".ولفتت إلى أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون غائماً على العموم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى".