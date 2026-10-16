بالصور.. إغلاق طريق سريع اليوسفية

وقال مراسل ، ان "قوة امنية اغلقت بشكل تام طريق سريع امام حركة العجلات"واضاف ان "اسباب الاغلاق لم تعرف حتى الآن"، مشيرا إلى ان "الدخول الى منطقة اليوسفية عبر سيطرة 75 فقط والتي تشهد حاليا زخما مروريا".