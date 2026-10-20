العراق يفتتح منظومة لمراقبة حركة السفن في مياهه الإقليمية

وقال للهيئة البحرية العراقية العليا، رئيس مهندسين بحريين علي ، في بيان، إن "المشروع يأتي انسجاماً مع توجيهات الرامية إلى تطوير القدرات الفنية والتشغيلية والارتقاء بمستوى مراقبة السفن والتحقق من حركتها، بما يسهم في تعزيز أمن المياه الإقليمية ودعم النشاط البحري والتجاري".وأضاف التميمي أن "المشروع يكتسب أهمية بالنظر إلى الموقع الجغرافي للعراق على والخليج العربي، ودور الموانئ العراقية في ربط بالأسواق الدولية".وأكد أن "تطوير أنظمة المراقبة البحرية يسهم في تنظيم حركة السفن وتعزيز إجراءات السلامة والأمن، والحد من المخاطر والأنشطة غير المشروعة، فضلاً عن دعم حماية المنشآت الحيوية والبيئة البحرية".وأشار إلى أن "المنظومة ستدعم الإجراءات الرقابية وتبادل المعلومات، وتحسن انسيابية الحركة الملاحية والتجارية، بما يعزز كفاءة العمل البحري ويدعم فرص الاستثمار في القطاع".وأوضح أن "المشروع يأتي أيضاً في سياق مواكبة التطورات التقنية والتجارب الدولية في إدارة حركة السفن، وفق القوانين والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، ومنها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) واتفاقية لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS)، كلٌّ بحسب نطاق تطبيقه".