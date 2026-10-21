الرشيد يوجه فروعه بدفع الفوائد المستحقة لسندات وطنية

ودعا المصرف، في بيان ورد لـ ، كافة المواطنين حاملي السندات مراجعة الفروع لاستلام مستحقاتهم من الفوائدوتأتي هذه الخطوة – وفق البيان – "في إطار تنفيذ توجهات والبنك المركزي العراقي، الرامية إلى دعم وتفعيل أدوات الدين الحكومي وتعزيز السوق المالي المحلي وتشجيع المواطنين على الاستثمار في السندات الوطنية".