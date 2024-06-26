نصائح مهمة لأصحاب هذه الامراض لتجنب عواقب الطقس الحار

وقال الدكتور آشوت غريغوريان، إخصائي جراحة القلب والأوعية الدموية، إنه يجب على كل من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية الاهتمام بالصحة، خاصة في الطقس الحار، الالتزام بنظام العلاج الذي يحدده الطبيب المعالج.وشدد على أنه من الضروري على جميع المرضى دون استثناء تجنب التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس وتعويض فقدان الماء والعناصر المعدنية في الوقت المناسب.وأوضح غريغوريان، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، أنه يجب على الجميع إجراء الفحوصات الدورية وإجراء تخطيط القلب وتخطيط صدى القلب، لأنها تسمح بالكشف في الوقت المناسب عن المشكلة الناشئة لدى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب لأول مرة والتغيرات الحاصلة لدى الذين سبق فعلا تشخيص إصابتهم بأمراض القلب.ووفقا له، يجب على المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم الالتزام بنظام تناول الأدوية الخافضة للضغط، وشرح: "هذه الأدوية لها تأثير تراكمي، والتوقف عن تناولها يقلل من تركيزها في الدم، ما قد يسبب أزمات ذات عواقب مختلفة".وقدم المختص مجموعة نصائح للمرضى أبرزها:- الإفراط في تناول السوائل- ضرورة تناول الأدوية، بما فيها الخافضة لمستوى ضغط الدم- الالتزام بنظام غذائي صحي- تناول الطعام غير المالحأما بالنسبة لمن يعاني من أمراض القلب التاجية وتصلب الشرايين، فنصحهم بضرورة:- تناول أدوية خافضة لمستوى الكوليسترول في الدم (الستاتينات).- تناول أدوية لرقرقة الدم (تخفيض كثافة الدم)- اتباع حمية غذائية غنية بالزيوت النباتية- التقليل من الدهون الحيوانية.