هل تخطّط لعطلة صيفية خارج العراق؟ إليكِ أهم الخطوات للقيام بها قبل السفر

ففي السطور التالية، ستتعرّف معنا على أهمّ نصائح قبل السفر يجب أخذها في عين الإعتبار، والتي ستضمن لك قضاء تجربة ترفيهية لا مثيل لها.اليوم الأول: التخطيط المبدئي1. تحديد الوجهة والتاريخ: تأكّد من إختيار الوجهة المناسبة وتحديد تواريخ السفر والعودة بدقّة.2. حجز الإقامة والمواصلات: قم بحجز الفنادق أو الشقق مسبقاً لضمان توفر مكان للإقامة. واحجز تذاكر الطيران أو الحافلات أو القطارات، وإذا كنت ستسافر بالسيارة، تأكّد من صيانتها وجاهزيتها.اليوم الثاني: إعداد الوثائق1. التحقق من الوثائق الشخصية: تأكد من صلاحية جواز السفر وبطاقة الهوية واحضر نسخة من حجوزاتك وكافة الوثائق الضرورية الأخرى. 2. التأمين على السفر: إذا كنت تسافر إلى الخارج، إحرص على الحصول على تأمين سفر يغطي الحالات الطارئة.اليوم الثالث: تجهيز الأمتعة1. إعداد قائمة بالأشياء الضرورية: قم بعمل قائمة تضم الملابس، الأدوية، الأدوات الشخصية، وأي مستلزمات أخرى.2. التعبئة الأولية: ابدأ في تجهيز الأمتعة مع مراعاة تجهيز حقيبة صغيرة لليوم الأول تحتوي على الأشياء الأساسية.اليوم الرابع: التأكد من الأمور المنزلية1. تنظيم المنزل: نظّم المنزل وتأكد من إطفاء الأجهزة الكهربائية. وقم بترتيب المنزل ليكون نظيفًا عند عودتك. 2. إبلاغ الأشخاص المهمين: أخبر الجيران أو الأصدقاء الموثوقين عن سفرك حتى يتمكنوا من مراقبة المنزل في غيابك.اليوم الخامس: العناية بالصحة1.زيارة الطبيب: إذا كنت تعاني من حالة صحية معينة، تأكد من زيارة الطبيب والحصول على الأدوية الضرورية. 2. التطعيمات: تأكد من الحصول على أي تطعيمات قد تكون ضرورية للوجهة التي تسافر إليها.اليوم السادس: تجهيز الأدوات التكنولوجية1. شحن الأجهزة:اشحن الهواتف، الكاميرات، وأي أجهزة إلكترونية أخرى. 2 تحميل التطبيقات الضرورية: قم بتحميل التطبيقات المفيدة للسفر مثل تطبيقات الخرائط، الترجمة، والمواصلات.اليوم السابع: الراحة والاستعداد1. الراحة والنوم الجيد: احرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم لتكون مستعدًا للسفر وتأكد من أنك لم تنسَ أي شيء مهم من القائمة.