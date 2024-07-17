أسعاره ومواصفاته.. تفاصيل جديدة حول ايفون 16

السومرية نيوز – منوعات

ينتظر الكثيرون من محبي ومستخدمي هواتف آيفون موعد طرح جديده باهتمام، والأنظار الآن شاخصة على سعر آيفون 16 برو max.

ومن المزمع حسب التفاصيل المعلن عنها بأن هاتف شركة آبل المقبل سيكون بتقنية جديدة واستثنائية والتي تتعلق بالبطاريات والتي جاءت تهدف إلى تسهيل عملية استبدال البطارية.

آيفون 16 برو ماكس

وعن موعد طرح آيفون 16 برو ماكس، والذي يعد من أفضل الإصدارات المميزة كما من المقرر أن تُطلق شركة آبل هذه الأجهزة رسميًا في شهر سبتمبر 2024، إذ تُطلق آبل كل عام نسخًا من هواتفها تتضمن النسخ العادية ونسخ Pro وPro Max، ولكن يتم الإعلان بشكل رسمي عن توقيت نزول الهاتف بالأسواق.

وتضم تشكيلة آيفون 16: آيفون 16 “iPhone 16”، آيفون 16 بلس “iPhone 16 Plus”، آيفون 16 برو “iPhone 16 Pro”، آيفون 16 برو ماكس “iPhone 16 Pro Max”.

ووفق موقع بيزنس إنسايدر، توقع أن تكون الأسعار الابتدائية لهواتف آيفون 16 على النحو الآتي:

من المقرر بأ ن يأتي سعر آيفون 16 ( iPhone 16) مقدرا ب 799 دولارا. و سعر آيفون 16 بلس ( iPhone 16 Plus) ب 899 دولارا، أما سعر آيفون 16 برو (iPhone 16 Pro) فيصل إلى 999 دولارا، فيما يتوقع أن يكون سعر آيفون 16 برو ماكس (iPhone 16 Pro Max) 1199 دولارا.

مميزات آيفون 16

سوف يأتي الهاتف بشاشة LTPO OLED كبيرة بحجم 6.7 بوصة، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ويأتي بحماية متقدمة بطبقة Ceramic Shield للحماية من الخدوش والصدمات.

وسيكون مزودا بمعالج A18 Pro سداسي النواة، بتقنية تصنيع 3 نانومتر لأداء سريع وكفاءة عالية.

إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل، ونظام كاميرات خلفي يتضمن ثلاث عدسات بدقة متفاوتة.

وأيضا بطارية قوية بسعة 4422 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بنسبة 50% في 30 دقيقة فقط.

وستطرح آبل الهاتف بأكثر من سعة تخزين تتضمن 256 غيغابايت، 512 غيغابايت، و1 تيرابايت.