خطر السجائر الإلكترونية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
05:00 AM
الى
06:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يحذر الأمريكيين من خطر لم يواجهوه من قبل
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-568377-639183941365041626.png
خطر السجائر الإلكترونية
منوعات
2026-06-30 | 01:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
87 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
يربط باحثون بين التحول من السجائر العادية إلى السجائر الإلكترونية بدلا من الإقلاع الكامل عن النيكوتين، وبين زيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة في العين قد تصل إلى فقدان البصر.
وقد كشفت دراسة كورية واسعة النطاق أن الأشخاص الذين يستبدلون التدخين التقليدي بالسجائر الإلكترونية عالية النيكوتين – التي تُسوّق غالبا باعتبارها بديلا أقل ضررا – يواجهون احتمالية أعلى للإصابة بمشكلات في العين، مقارنة بمن يتوقفون عن النيكوتين تماما.
ويشمل ذلك أمراضا متعددة مثل اعتلال الشبكية السكري، الذي قد يؤدي إلى العمى نتيجة تلف الأوعية الدموية في شبكية العين، إضافة إلى اضطرابات قصر النظر وطول النظر والاستغماتيزم التي تسبب تشوشا في الرؤية. كما تضم هذه الفئة أمراضا أكثر خطورة مثل إعتام عدسة العين والزرق (غلوكوما) الذي يضر بالعصب البصري، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر الذي يصيب مركز الإبصار.
ويشير الباحثون إلى أن النيكوتين نفسه قد يكون العامل الأساسي في هذا التأثير، إذ يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية وتقليل تدفق الأكسجين إلى أنسجة العين الحساسة، إضافة إلى تحفيز الالتهابات المزمنة، حتى في غياب المواد السامة الناتجة عن احتراق التبغ.
وخلال فترة متابعة امتدت لنحو 4.6 سنوات، سجّل الباحثون أكثر من 6300 حالة إصابة بأمراض عيون خطيرة. وظهر أن أقل معدلات الإصابة كانت بين من أقلعوا عن النيكوتين تماما، بينما ارتفعت لدى مستخدمي السجائر الإلكترونية. ولم تشمل البيانات من استمروا في التدخين التقليدي.
وبشكل عام، ارتبط التحول إلى السجائر الإلكترونية بزيادة نسبتها 7% في خطر الإصابة بأمراض العين التي تؤثر في الإبصار، مقارنة بالإقلاع الكامل عن النيكوتين.
لكن هذا الارتفاع لم يكن متساويا بين جميع الأمراض، إذ برز اعتلال الشبكية السكري بشكل خاص، حيث ارتفع خطر الإصابة به بنسبة 24% لدى من استخدموا السجائر الإلكترونية مقارنة بمن توقفوا عن النيكوتين.
واعتمدت الدراسة على بيانات من
الهيئة الوطنية
للتأمين الصحي في
كوريا الجنوبية
، التي تغطي نحو 97% من السكان، وشملت أكثر من 179 ألف مدخن سابق، اختير منهم نحو 32 ألفا للدراسة بعد موازنة العوامل المؤثرة مثل العمر والدخل والصحة العامة والنشاط البدني.
وتابع الباحثون المشاركين بمتوسط عمر يقارب 45 عاما لمدة 4.6 سنوات، مع رصد خمس مشكلات رئيسية في العين: إعتام العدسة والزرق والتنكس البقعي واعتلال الشبكية السكري واضطرابات التركيز والانكسار.
ورغم أن النتائج بقيت متسقة عبر مختلف الفئات، حذّر الباحثون من أن أغلب المشاركين كانوا من الذكور بنسبة تقارب 98%، ما قد يحد من تعميم النتائج، إضافة إلى أن فترة المتابعة قد لا تكفي لرصد الأمراض البطيئة التطور.
وخلص الباحثون إلى أن حتى الزيادة الطفيفة في المخاطر قد تكون ذات أهمية صحية واسعة بسبب انتشار هذه الأمراض، ما يستدعي من الأطباء توعية المرضى بأن التحول إلى السجائر الإلكترونية ليس بديلا خاليا من المخاطر مقارنة بالإقلاع الكامل عن النيكوتين.
نشرت الدراسة في
المجلة الأمريكية
لطب العيون.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
سيجارة تتسبب في منع مسافرة من السفر مدى الحياة
06:51 | 2026-06-10
"الحقيبة الإلكترونية الذكية" تحاصر الغش في الامتحانات الوزارية
04:22 | 2026-05-21
الوائلي يؤكد ضرورة الاستمرار في تطبيق الأنظمة الإلكترونية المتقدمة
15:31 | 2026-05-04
وزير العدل يوجّه بإنشاء منصة الكترونية متخصصة بنشر التشريعات والقوانين الرسمية
12:38 | 2026-06-10
سجائر
الكترونية
المجلة الأمريكية
الهيئة الوطنية
كوريا الجنوبية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الصحة
رونيت
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العطل الرسمية في شهر تموز القادم
محليات
43.79%
13:02 | 2026-06-29
العطل الرسمية في شهر تموز القادم
13:02 | 2026-06-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
23.71%
03:42 | 2026-06-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:42 | 2026-06-29
توضيح جديد من التربية بشأن الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط
محليات
18.42%
06:00 | 2026-06-29
توضيح جديد من التربية بشأن الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط
06:00 | 2026-06-29
مسؤولون ونواب.. الكشف عن اسماء المعتقلين بتهمة بالفساد
سياسة
14.08%
08:26 | 2026-06-28
مسؤولون ونواب.. الكشف عن اسماء المعتقلين بتهمة بالفساد
08:26 | 2026-06-28
المزيد
أحدث الحلقات
الطريق الى الكأس
مطالبات بتجديد المواهب في المنتخب العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١١ | 2026
15:00 | 2026-06-29
الطريق الى الكأس
مطالبات بتجديد المواهب في المنتخب العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١١ | 2026
15:00 | 2026-06-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-29
Live Talk
كيف يزيل المحتوى التعليمي خوف الطلاب؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٧ | الموسم 2
13:00 | 2026-06-29
Live Talk
كيف يزيل المحتوى التعليمي خوف الطلاب؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٧ | الموسم 2
13:00 | 2026-06-29
ناس وناس
شارع الهادي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-29
ناس وناس
شارع الهادي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-29
عشرين
في ليلة الاحد .. لم ينجو احد! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٢ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-28
عشرين
في ليلة الاحد .. لم ينجو احد! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٢ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
الأكثر مشاهدة
الطريق الى الكأس
مطالبات بتجديد المواهب في المنتخب العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١١ | 2026
15:00 | 2026-06-29
الطريق الى الكأس
مطالبات بتجديد المواهب في المنتخب العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١١ | 2026
15:00 | 2026-06-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-29
Live Talk
كيف يزيل المحتوى التعليمي خوف الطلاب؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٧ | الموسم 2
13:00 | 2026-06-29
Live Talk
كيف يزيل المحتوى التعليمي خوف الطلاب؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٧ | الموسم 2
13:00 | 2026-06-29
ناس وناس
شارع الهادي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-29
ناس وناس
شارع الهادي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-29
عشرين
في ليلة الاحد .. لم ينجو احد! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٢ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-28
عشرين
في ليلة الاحد .. لم ينجو احد! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٢ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
اخترنا لك
اليك حلول مشكلة سخونة هواتف أندرويد
11:21 | 2026-06-29
دراسة: عوادم المركبات تتسبب بوفاة نحو 42 ألف أمريكي سنوياً
10:30 | 2026-06-29
سباق دولي على البقلاوة.. مطالبات بادراجها في قائمة اليونيسكو
12:36 | 2026-06-28
الصحة العالمية تحذر من "القاتل الهادئ": 1300 شخص توفوا حتى الان
10:12 | 2026-06-28
تحذير من الإفراط في استخدام أدوية حرقة المعدة.. هذا ما تسببه
11:41 | 2026-06-27
تحذير عاجل: ثغرة خطيرة وإضافة شهيرة قد تحول متصفحك إلى أداة تجسس!
09:00 | 2026-06-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.