خطر السجائر الإلكترونية

وقد كشفت دراسة كورية واسعة النطاق أن الأشخاص الذين يستبدلون التدخين التقليدي بالسجائر الإلكترونية عالية النيكوتين – التي تُسوّق غالبا باعتبارها بديلا أقل ضررا – يواجهون احتمالية أعلى للإصابة بمشكلات في العين، مقارنة بمن يتوقفون عن النيكوتين تماما.ويشمل ذلك أمراضا متعددة مثل اعتلال الشبكية السكري، الذي قد يؤدي إلى العمى نتيجة تلف الأوعية الدموية في شبكية العين، إضافة إلى اضطرابات قصر النظر وطول النظر والاستغماتيزم التي تسبب تشوشا في الرؤية. كما تضم هذه الفئة أمراضا أكثر خطورة مثل إعتام عدسة العين والزرق (غلوكوما) الذي يضر بالعصب البصري، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر الذي يصيب مركز الإبصار.ويشير الباحثون إلى أن النيكوتين نفسه قد يكون العامل الأساسي في هذا التأثير، إذ يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية وتقليل تدفق الأكسجين إلى أنسجة العين الحساسة، إضافة إلى تحفيز الالتهابات المزمنة، حتى في غياب المواد السامة الناتجة عن احتراق التبغ.وخلال فترة متابعة امتدت لنحو 4.6 سنوات، سجّل الباحثون أكثر من 6300 حالة إصابة بأمراض عيون خطيرة. وظهر أن أقل معدلات الإصابة كانت بين من أقلعوا عن النيكوتين تماما، بينما ارتفعت لدى مستخدمي السجائر الإلكترونية. ولم تشمل البيانات من استمروا في التدخين التقليدي.وبشكل عام، ارتبط التحول إلى السجائر الإلكترونية بزيادة نسبتها 7% في خطر الإصابة بأمراض العين التي تؤثر في الإبصار، مقارنة بالإقلاع الكامل عن النيكوتين.لكن هذا الارتفاع لم يكن متساويا بين جميع الأمراض، إذ برز اعتلال الشبكية السكري بشكل خاص، حيث ارتفع خطر الإصابة به بنسبة 24% لدى من استخدموا السجائر الإلكترونية مقارنة بمن توقفوا عن النيكوتين.واعتمدت الدراسة على بيانات من للتأمين الصحي في ، التي تغطي نحو 97% من السكان، وشملت أكثر من 179 ألف مدخن سابق، اختير منهم نحو 32 ألفا للدراسة بعد موازنة العوامل المؤثرة مثل العمر والدخل والصحة العامة والنشاط البدني.وتابع الباحثون المشاركين بمتوسط عمر يقارب 45 عاما لمدة 4.6 سنوات، مع رصد خمس مشكلات رئيسية في العين: إعتام العدسة والزرق والتنكس البقعي واعتلال الشبكية السكري واضطرابات التركيز والانكسار.ورغم أن النتائج بقيت متسقة عبر مختلف الفئات، حذّر الباحثون من أن أغلب المشاركين كانوا من الذكور بنسبة تقارب 98%، ما قد يحد من تعميم النتائج، إضافة إلى أن فترة المتابعة قد لا تكفي لرصد الأمراض البطيئة التطور.وخلص الباحثون إلى أن حتى الزيادة الطفيفة في المخاطر قد تكون ذات أهمية صحية واسعة بسبب انتشار هذه الأمراض، ما يستدعي من الأطباء توعية المرضى بأن التحول إلى السجائر الإلكترونية ليس بديلا خاليا من المخاطر مقارنة بالإقلاع الكامل عن النيكوتين.نشرت الدراسة في لطب العيون.