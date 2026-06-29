دراسة: عوادم المركبات تتسبب بوفاة نحو 42 ألف أمريكي سنوياً

وأوضحت الدراسة، التي أجراها للنقل النظيف (ICCT)، أن انبعاثات المركبات تسهم أيضاً في ارتفاع معدلات الإصابة بالربو لدى الأطفال.وأضافت إلى أن التحول الكامل إلى المركبات الخالية من الانبعاثات بحلول عام 2040 قد يمنع أكثر من 100 ألف وفاة مبكرة و42 ألف إصابة بالربو لدى الأطفال بحلول عام 2050.