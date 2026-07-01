حصيلة صادمة في إسبانيا.. موجة الحر تتسبب بأكثر من 1000 وفاة

وتمثل هذه الحصيلة ضعف حصيلة 407 حالات وفاة منسوبة إلى الحر التي سجلت في يونيو (حزيران) 2025، الشهر الأكثر حراً في إسبانيا منذ بدء تسجيل البيانات، وفق للأرصاد الجوية.وكان النصف الأول من العام 2026 بصورة إجمالية "الأكثر حرا المسجل على الإطلاق" في إسبانيا مع ارتفاع متوسط الحرارة بمقدار 1.6 درجة مئوية عن المستوى الاعتيادي، على ما أعلنت للأرصاد الجوية الأربعاء.وأوضحت الوكالة عبر "إكس" أن "السنوات العشر الأخيرة شهدت أنصاف السنوات الأولى السبعة الأكثر حرا في السلسلة (التي تبدأ عام 1961)".