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"خرائط أبل" تستهلك تخزينًا ضخمًا.. كيف تستعيد المساحة؟

منوعات

2026-08-19 | 11:47
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;خرائط أبل&quot; تستهلك تخزينًا ضخمًا.. كيف تستعيد المساحة؟
39 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
قد يتفاجأ مستخدمو آيفون بأن تطبيق خرائط أبل يستهلك مساحة تخزين أكبر بكثير مما يتوقعون، حتى لدى الأشخاص الذين نادرًا ما يستخدمون التطبيق.

وتزداد المشكلة إزعاجًا على الأجهزة ذات سعة 64 أو 128 غيغابايت، حيث يمكن أن يؤدي تضخم بيانات التطبيق إلى ظهور تحذيرات امتلاء مساحة التخزين.
عدة أسباب
هناك أكثر من سبب وراء تضخم مساحة خرائط أبل؛ فإذا كنت تستخدم التطبيق باستمرار، فقد يحتفظ بخرائط تم تنزيلها للاستخدام دون اتصال، إلى جانب الأماكن المفضلة والعناوين التي زرتها والبيانات والطرق المحفوظة.
وتوضح التقارير أن المشكلة لا تقتصر على المستخدمين النشطين، إذ واجه بعض مستخدمي آيفون مشكلة تُعرف باسم التخزين الوهمي، حيث تظهر خرائط أبل في إعدادات التخزين وهي تستهلك مساحة كبيرة، حتى بعد حذف التطبيق أو عدم استخدامه.
اللافت أن هذه المشكلة ظهرت لدى مستخدمين عبر إصدارات مختلفة من iOS، ما يشير إلى أن جزءًا منها قد يكون مرتبطًا بطريقة تعامل النظام مع بيانات التطبيق والملفات المؤقتة.
كيف تستعيد مساحة التخزين؟
لإستعادة مساحة التخزين، ابدأ بفتح خرائط أبل ثم اضغط على صورة حسابك وانتقل إلى الخرائط غير المتصلة بالإنترنت Offline Maps، وراجع الخرائط والمواقع والبيانات المخزنة واحذف ما لم تعد بحاجة إليه.
بعد ذلك، توجه إلى الإعدادات وانقر على عام ومن بعدها حدد مساحة تخزين آيفون، وابحث عن تطبيق Maps. الآن يمكنك تجربة خيار إلغاء تحميل التطبيق Offload App، الذي يزيل التطبيق مع الاحتفاظ ببياناته، أو حذف التطبيق بالكامل إذا لم تكن بحاجة إليه.
وإذا بقيت المساحة المستخدمة كبيرة، يمكن مراجعة الإعدادات والدخول إلى قسم الخصوصية والأمان وتحديد خدمات الموقع ومن بعدها خدمات النظام، وتعطيل بعض الخيارات المرتبطة ببيانات الخرائط، مثل Routing & TrafficوImprove Maps وSignificant Locations، ثم إعادة فحص مساحة التخزين.
إعادة ضبط آيفون
إذا استمرت خرائط أبل في استهلاك المساحة رغم حذف التطبيق والبيانات، يُنصح أولًا بتحديث iOS إلى أحدث إصدار متاح.
وفي الحالات المستعصية، قد يساعد نسخ البيانات احتياطيًا ثم إعادة ضبط آيفون إلى إعدادات المصنع واستعادة النسخة الاحتياطية، على تنظيف بعض الملفات المؤقتة وبيانات النظام المتراكمة.
لذلك، إذا وجدت أن خرائط أبل تلتهم مساحة هاتفك بشكل غير منطقي، فلا تفترض أن المشكلة بسبب حجم التطبيق نفسه، فقد تكون بيانات مخزنة أو خللًا في إدارة التخزين يستحق المعالجة.
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