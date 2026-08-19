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تسريبات "آيفون 18 برو"
منوعات
2026-08-19 | 12:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
175 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
كشفت تسريبات حديثة أن أبل ستطلق سلسلة "
iphone
18 Pro" الشهر المقبل، مع اعتمادها على شريحة Pro 20A الجديدة المبنية بتقنية 2 نانومتر منTSMC، وهي قفزة هندسية ستمنح الهاتف أداءً أعلى وكفاءة طاقة أفضل، لكن بتكلفة تصنيع أكبر بكثير.
وقد تقدّم الشريحة الجديدة تحسّنًا يقارب 18% في الأداء وتخفض استهلاك الطاقة بنحو 30%، لكن ارتفاع تكلفة تصنيعها إلى جانب أزمة الذاكرة قد يدفع أبل لرفع سعر الهاتف ليبدأ من 1,399 دولار.
وبحسب التسريبات، فإن الشريحة تعتمد على تقنية Gate-All-Around (GAA) المتطورة، وهو ما يفسّر القفزة في الأداء والكفاءة.
وفقًا للمسرب Digital Focus Fixed، فإن الشريحة الجديدة قد تكون أسرع بنحو 18% مقارنة بشريحةPro 19A، مع انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%، وهذه التحسينات تعني حرارة أقل، أداء أعلى في المهام الثقيلة، وعمر بطارية أطول.
وتُعدّ تقنية 2 نانومتر مكلفة للغاية في مراحلها الأولى، ما يرفع تكلفة إنتاج الشريحة بشكل ملحوظ.
وأشار تقرير حديث إلى أن تكلفة مكوّنات
iphone
18 Pro قد ترتفع بنسبة تصل إلى 40%؛ بسبب الشريحة الجديدة وارتفاع أسعار الذاكرة عالمياً.
وتتوقع التسريبات أن يبدأ سعر iPhone 18 Pro الأساسي من 1,399 دولار.
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