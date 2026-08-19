تسريبات "آيفون 18 برو"

وقد تقدّم الشريحة الجديدة تحسّنًا يقارب 18% في الأداء وتخفض استهلاك الطاقة بنحو 30%، لكن ارتفاع تكلفة تصنيعها إلى جانب أزمة الذاكرة قد يدفع أبل لرفع سعر الهاتف ليبدأ من 1,399 دولار.وبحسب التسريبات، فإن الشريحة تعتمد على تقنية Gate-All-Around (GAA) المتطورة، وهو ما يفسّر القفزة في الأداء والكفاءة.وفقًا للمسرب Digital Focus Fixed، فإن الشريحة الجديدة قد تكون أسرع بنحو 18% مقارنة بشريحةPro 19A، مع انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%، وهذه التحسينات تعني حرارة أقل، أداء أعلى في المهام الثقيلة، وعمر بطارية أطول.وتُعدّ تقنية 2 نانومتر مكلفة للغاية في مراحلها الأولى، ما يرفع تكلفة إنتاج الشريحة بشكل ملحوظ.وأشار تقرير حديث إلى أن تكلفة مكوّنات 18 Pro قد ترتفع بنسبة تصل إلى 40%؛ بسبب الشريحة الجديدة وارتفاع أسعار الذاكرة عالمياً.وتتوقع التسريبات أن يبدأ سعر iPhone 18 Pro الأساسي من 1,399 دولار.