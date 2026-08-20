لا ترمِ قصاصات أظافرك فقد يكون لها ثمن..قصّة صينية ستثير فضولك!

هذا بالضبط ما أثار فضول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في ، بعدما ظهرت امرأة تعرض كمية كبيرة من قصاصات أظافرها التي جمعتها على مدى سنوات، وتحديدًا منذ طفولتها، للبيع مقابل 150 يوانًا، أي نحو 29 ألف دينار عراقي أو 22 دولارًا.قد يبدو الأمر غريبًا للوهلة الأولى، لكن وراء هذه القصة خلفية مرتبطة بموروث قديم في الطب الصيني التقليدي، الذي استخدم عبر قرون مواد مختلفة قد تبدو غير مألوفة وفق المعايير الحديثة، من بينها أظافر الإنسان.وتشير مراجع تاريخية للطب الصيني التقليدي إلى أنّ الأظافر البشرية دخلت في بعض الوصفات القديمة بعد معالجتها بطرق مختلفة، مثل التنظيف والتجفيف والطحن أو التحميص. ونُسب إليها في الطب التقليدي استخدامات لعلاج بعض الحالات، إلا أنّ هذه الممارسات لا تعني أنّ الأظافر مادة علاجية مثبتة علميًّا وفق الطب الحديث.والأغرب أنّ الأظافر لم تكن المادة الوحيدة ذات الأصل البشري التي ظهرت في تاريخ الطب الصيني التقليدي؛ فقد تضمنت بعض المراجع القديمة مواد أخرى مشتقة من جسم الإنسان، إلى جانب الأعشاب والمعادن ومكونات حيوانية، ضمن منظومة علاجية تطورت على مدى آلاف السنين.لكن قصة المرأة الصينية لا تتوقف عند قيمة الأظافر في الموروث الطبي، ففكرة الاحتفاظ بقصاصات الأظافر لسنوات طويلة بحد ذاتها أثارت تساؤلات واسعة. لماذا احتفظت بها؟ ومن قد يكون مستعداً لشرائها؟ وهل هناك بالفعل سوق لهذه القصاصات؟ولا يعني عرضها للبيع بالضرورة أنّ لها قيمة طبية مثبتة أو أنّ هناك طلبّا واسعًا عليها، فقد يكون الأمر مرتبطًا بموروث شعبي أو بفكرة شخصية لدى صاحبة العرض. لذلك، فإنّ السعر الذي حددته المرأة لا يمثل بالضرورة القيمة الحقيقية للأظافر في السوق، بقدر ما يعكس غرابة القصة التي دفعت الناس إلى التساؤل عن سبب احتفاظها بها طوال هذه السنوات.وبينما ينظر معظم الناس إلى قصاصات الأظافر باعتبارها نفايات لا قيمة لها، تكشف هذه القصة جانباً طريفاً من اختلاف العادات والموروثات بين الثقافات؛ فما نراه شيئًا يستحق التخلص منه فورًا، قد يحمل في ثقافة أخرى قصة أو استخداماً تقليدياً أو حتى قيمة رمزية.لكن يبقى السؤال الأكثر إثارة: هل كنت ستحتفظ بأظافرك لسنوات إذا كنت تعرف أن شخصًا ما قد يدفع المال مقابلها؟