بعد يوم واحد من الكسوف الكلي.. رصد ظاهرة نادرة على المريخ

فقد تمكنت مركبة "برسيفيرنس" التابعة لوكالة ، كسوف شمسي آخر على سطح الكوكب الأحمر.والكسوف الشمسي ليس ظاهرة فريدة لكوكب الأرض. فمن الناحية النظرية، أي كوكب له قمر واحد على الأقل يمكن أن يشهد لحظات يحجب فيها هذا القمر ضوء النجم الذي يدور حوله. فالمريخ مثلا له قمران، وديموس، وهما حجما من قمرنا، لكنهما قادران على حجب جزء من قرص الشمس عند مرورهما أمامه.وفي 13 اب 2026، بعد يوم واحد من الكلي الذي شهده مراقبو السماء في بعض مناطق الأرض، نظرت "برسيفيرنس" إلى الأعلى بكاميرتها Mastcam-Z والتقطت صورة نادرة لأحد قمري المريخ وهو يعبر أمام الشمس.ويبدو أن القمر الظاهر في الصورة هو فوبوس، وهو الأكبر بين القمرين المريخيين، حيث يحجب جزءا من القرص الشمسي في مشهد آسر.وحتى الآن، لم تطأ قدم بشرية سطح المريخ بعد. لكن مركبات مثل "برسيفيرنس" تسمح لنا برؤية ما لا نستطيع رؤيته بأنفسنا. فهي تنقل إلينا صورا ومشاهد من سطح الكوكب الأحمر لا نستطيع الوصول إليه بعد.