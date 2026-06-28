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سباق دولي على البقلاوة.. مطالبات بادراجها في قائمة اليونيسكو

منوعات

2026-06-28 | 12:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سباق دولي على البقلاوة.. مطالبات بادراجها في قائمة اليونيسكو
100 شوهد

السومرية نيوز – دولي
ذكرت صحيفة Türkiye اليومية التركية واسعة الانتشار، إن تركيا وأذربيجان تقدمتا بطلب لإدراج البقلاوة في قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وأضافت الصحيفة: "توحدت تركيا وأذربيجان بشأن قضية البقلاوة، وهي حلوى تسعى اليونان جاهدة إلى نسبها إلى نفسها. ومن خلال تقديم طلب مشترك إلى اليونيسكو، يأمل البلدان في أن تنهي هذه الخطوة الاستراتيجية النزاع حول أصل هذه الحلوى العريقة".
ووفقا للصحيفة، يعود سبب هذا التحرك المشترك، إلى أن الدولتين تسعيان لتسجيل الحلوى باسميهما باللفظين الشائعين (Baklava في تركيا وPakhlava في أذربيجان)، وذلك لقطع الطريق على دول أخرى في المنطقة (مثل اليونان) التي تنسب تاريخ الحلوى لنفسها.
وفي إطار هذه العملية، أعدّت تركيا بالتعاون مع أذربيجان ملفا وقدمتا طلبا رسميا لإدراج البقلاوة في 'القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية' تحت الاسمين 'baklava' و'pakhlava'.
وجرت الإشارة إلى أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي خلال الدورة الحادية والعشرين للجنة الدولية الحكومية لليونسكو، والتي ستُعقد في مدينة شيامن الصينية في الفترة من 30 تشرين الثاني إلى 5 كانون الاول.
الجدير بالذكر، أنه على الرغم من أن سوريا لم تتقدم بطلب لإدراج البقلاوة باسمها في قائمة اليونيسكو حتى الآن، إلا أن حلب ودمشق تمتلكان إرثا عريقا يضعهما تاريخيا في قلب صناعة هذه الحلوى عالميا.
ومن المعروف أن البقلاوة نشأت وتطورت في جغرافيا واسعة شملت بلاد الشام، والأناضول، والبلقان، وهي إرث مشترك للدول التي تعاقبت على هذه المنطقة.
وتشير المصادر التاريخية إلى أن صناع الحلويات في بلاد الشام (خاصة من دمشق وحلب) لعبوا دورا محوريا في نقل وتطوير تقنيات العجائن الرقيقة جدا (الفيلو) السائدة حاليا، حتى أن بعض كبار صناع البقلاوة في تركيا تاريخيا تعلموا أصول الصنعة في بلاد الشام.
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