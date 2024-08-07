ما علاقة متابعة الاحداث الرياضية بإنقاص الوزن الزائد؟

ووفقا للدراسة التي أحراها باحثون في جامعة لوفبورو البريطانية، يمكن للمشاهدين حرق 540 سعرة حرارية خلال متابعة أحداث رياضية على مدار 90 دقيقة.وابتكر مؤلفو الدراسة ما يعرف بـ"قوة الاحتفال"، وهي صيغة تسمح بحساب إنفاق الفرد للطاقة أثناء مشاهدة الأحداث الرياضية على التلفاز وفقا لـ5 عوامل رئيسية.وهذه العوامل هي: وزن الجسم، كيفية مشاهدة الأحداث الرياضية، كثافة الاحتفال، وقت الاحتفال، والوقت الأساسي، وبهذا فإن صراخ وقفز مشجعي كرة قدم يسهم في إنقاص وزنهم.ويمكن بمتابعة مباراة تنس مدتها 3 ساعات حرق ما يصل إلى 432 سعرة حرارية، وهو ما يمكن أن يعادل السباحة لمدة 60 دقيقة، بحسب القائمين على الدراسة.وكشفت أبحاث سابقة أن اللاعبين الذكور يمكنهم حرق 420 سعرة حرارية هائلة خلال جلسة لعب مدتها 120 دقيقة، بينما يمكن للاعبات الإناث حرق 472 سعرة حرارية، أي ما يعادل القيام بـ1000 تمرين معدة.