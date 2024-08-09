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بتقنية الذكاء الاصطناعي.. Figure AI تكشف عن روبوتها الجديد
منوعات
2024-08-09 | 02:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
157 مشاهدة
السومرية نيوز – منوعات
كشفت شركة Figure AI عن روبوتها الجديد الذي صمم ليكون قادرا على تنفيذ مختلف المهام، وجهز بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشارت الشركة إلى أن "ربوت Figure 02 يأتي كنسخة مطورة عن روبوتات Figure 01 التي كشفت عنها سابقا، لكنّه صمم ليكون أكثر تطورا، وخضع لمعايير اختبار صارمة، وجهّز بتقنيات متطورة تسمح له بتأدية مختلف المهام".
ومقارنة بروبوتات Figure AI السابقة حصل الروبوت الجديد على تصميم خارجي يجعله أقرب إلى الشكل البشري، وأخفيت جميع الكابلات والمعدات داخل هيكله الذي غطي بالبلاستيك الأسود اللامع.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الروبوت الجديد حصل على بطارية أكبر بنسبة 50% مقارنة بروبوتات Figure 01، ووضعت هذه البطارية بالقرب من مركز الثقل في هيكله ليكون متوازنا بشكل ممتاز ويتمتع بقدرة عالية على المناورة أثناء الحركة، كما زوّد بمحركات كهربائية خاصة لتمنحه قوة كبيرة في العمل.
وحصل هذا الروبوت على أذرع تشبه الأذرع البشرية إلى حد كبير، ويمكنه استخدامها لرفع أشياء يصل وزنها إلى 25 كغ.
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