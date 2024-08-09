Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الابتدائي لمديريتين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

9 فوائد صحية للامتناع عن السكر.. ماهي بدائل السم الأبيض؟

منوعات

2024-08-09 | 12:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
9 فوائد صحية للامتناع عن السكر.. ماهي بدائل السم الأبيض؟
1,515 مشاهدة

يمكن الامتناع عن السكر وتجنب إضافته للطعام والشراب، عبر هذه النصائح الغذائية، التي تضمن حماية الجسم من أمراض الضغط والقلب والإصابة بالاكتئاب.

من الطبيعي أن يحصل الجسم على قدر معين من السكر الطبيعي الموجود في الفواكه ومنتجات الألبان وبعض الخضروات، ولكن الخطر يأتي من السكر الذي نضيفه للمشروبات والطعام، لتسببه في زيادة السعرات الحرارية والسمنة، وتأثيره كذلك على الصحة العقلية والبدنية، ولذلك يحاول كثيرون الامتناع عن السكر ونزعه من نظامهم الغذائي.. فهل يمكنهم ذلك؟

فوائد الامتناع عن السكر للصحة
دوما ما يوصي خبراء التغذية والصحة ومنظمة الصحة العالمية بتقليل كميات السكر المضاف، سواء البني أو الأبيض، ويُنصح بتناول 25 جراما (ما يعادل ست ملاعق صغيرة) من السكر يوميا، ويشمل ذلك إضافته للمشروبات وتحلية الأطعمة.

وما بين تناول الكميات المسموحة، أو محاولة التخلص من السكر تماما، يعتبر نزع السكر من النظام الغذائي واحد من الأمور التي قد تضمن تحسين جودة الصحة العامة، وتقليل خطر الإصابة بكثير من الأمراض، فوفقا لموقع Eatingwell يمكن أنه يساهم في:

1. خسارة الوزن
التخلص من السكر يعمل على تقليل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها في اليوم، مما يساعد على التخلص من زيادة الوزن والحفاظ عليه في وضع مستقر، وغالبا ما يكون السكر المضاف بنسب عالية سببا في دهون البطن، ومما يعني ضرورة التخلص من المياه الغازية والمشروبات المحلاة، والاعتماد على مصدر طبيعي للسكر.

2. تقليل خطر الإصابة بداء السكري
يرتبط ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم وانخفاض الحساسية للأنسولين بتناول السكريات في الطعام أو المشروبات المحلاة، وهو ما يجعل الشخص عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، في حن يمكن أن يتسبب تقليل السكر المضاف في الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم، ويقلل خطر الإصابة بداء السكري بأنواعه.
3. إبطاء علامات الشيخوخة
يفسد السكر المضاف بشرتنا ونقائها ويعمل على تسريع عملية الشيخوخة بإنهاك البشرة بالخطوط والتجاعيد، في حين يساهم التخلص من السكر في الحصول على بشرة نقية صحية ومتوهجة وغير منهكة.

4. حماية ضد الأمراض
تناول كميات كبيرة من السكر من الممكن أن يؤدي إلى تغيير توازن البكتيريا في الأمعاء، وقد يكون أحد أسباب الإصابة بالتهاب المفاصل واضطرابات الجهاز الهضمي ومتلازمة التمثيل الغذائي، وأشارة دراسة ذكرها موقع Eatingwell، إلى أن جميع أنواع السكريات المضافة تزيد من مستوى البروتين التفاعلي سي، وهو مؤشر الالتهاب الذي قد يكون رد فعل مناعي غير صحي، في حين يحمى تقليل السكر من الإصابة بالأمراض، ويقوي المناعة ويقلل الالتهابات.

5. تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب
يساعد التوقف عن تناول السكر على تحسين الصحة النفسية، لأن الدراسات تشير إلى أن السكر المضاف بكميات كبيرة يرتبط بتزايد احتمالية الإصابة بنوبات الاكتئاب والقلق ومشكلات الصحة العقلية، كما أشار الباحثون إلى وجود ارتباط بين الاعتماد على كميات كبيرة من السكر وحدوث مشاكل في الذاكرة.

6. تخفيف الشعور بالجوع
عند التخلص من السكر يتحسن مستوى الجلوكوز في الدم، ويعمل ذلك على تنشيط هرمون اللبتين المسئول عن تنظيم الشهية، بما يؤدي إلى إدارة الرغبة في الأكل والشعور بالجوع أو الشبع، في حين تساهم السكريات في مقاومة الشعور بالامتلاء وتُزيد من مخاطر السمنة.

7. الحصول على الطاقة
استبدال السكر المضاف بالفواكه الطبيعية والكربوهيدرات المعقدة يضمن ثبات واستقرار الطاقة، في حين يتسبب السكر المضاف في ارتفاع مفاجئ في الطاقة، مثلما يحدث عند تناول قطعة شيكولاتة، لكن ينتج عنه انخفاض في نسبة الجلوكوز بما يؤدي إلى الشعور بالتعب والخمول سريعا، ويزيد الإحساس بالجوع.

8. صحة القلب والدماغ
يتسبب تناول السكر المضاف في تزايد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية، بينما يساهم تحييد السكر في تجنب هذه المخاطر، التي تؤثر على ضغط الدم وتؤدي إلى زيادة الالتهابات.

9. حماية الأسنان
كم مرة سمعت في طفولتك، أن السكر يسوس الأسنان؟ تعتبر تلك النصيحة التقليدية الأكثر صدقا، لأن السكر المضاف يتسبب بشكل مباشر في تسوس الأسنان، خاصة إذا لم يتم تنظيفها وغسلها يتفاقم التسوس.

كيفية الامتناع عن تناول السكر
للوهلة الأولى، يبدو الامتناع عن السكر مهمة صعبة، خاصة إذا اعتاد جسمك على تناول كميات كبيرة عن الحد المسموح يوميا، ولكن يمكن التكيف على تقليل السكر المضاف في الطعام والمشروبات تدريجيا حتى التخلص منه نهائيا، فمن المتوقع أن تظهر أعراض انسحاب عند التوقف لمفاجئ عن تناول السكر المضاف، منها:

الصداع، التوتر والقلق، اشتهاء السكر بصورة مبالغ بها.

ويمكن البدء بخطة التخلص نهائيا من السكر أو تقليل كميته إلى أدنى مستوياته من خلال هذه الطرق:

تقليل تناول المشروبات السكرية، مثل: المياه الغازية، ومشروبات الطاقة، وتحلية المشروبات الساخنة، والعصائر.

تجنب الحلويات التي تحتوي على السكر، واستبدالها بالفواكه الطبيعية والشيكولاته الداكنة.

عدم تناول الصوصات التي تحتوي على كميالت عالية من السكر المضاف، مثل: الكاتشب، وصوص الشواء، وصوص الاسباجيتي والباربيكيو.

يُفضل تناول الأطعمة كاملة الدسم بدلا من قليلة الدسم التي قد تحتوى على نسب أعلى من السكر المضاف، مع الحرص على قراءة قائمة مكونات الأطعمة أولا.

عدم تناول الأطعمة المصنعة مثل البرجر والنقانق، والاعتماد على المصادر الطبيعية مثل الخضروات والحبوب الكاملة والدجاج واللحوم.

قراءة الملصقات على الأطعمة والمشروبات المعلبة لمعرفة نسب السكر والكربوهيدرات، واتخاذ القرار السليم.

تجنب أطعمة الإفطار المحلاة، مثل الجرانولا التي تحتوي على كميات عالية من السكر، وكذلك الفطائر والمعجنات، واستبدالها بوجبات مشبعة تحتوي على البروتين.

بدائل طبيعية للسكر
الحصول على السكر يمكن أن يأتي من مصادر مختلفة، بخلاف السكر الأبيض المضاف، مثل: مُحلي ستيفيا الطبيعي، مُحلي فاكهة monk، الألولوز الذي يتم استخراجه من بعض الفواكه، التمر، مهروس الفواكه، العسل، الدبس، مع ضرورة تناول هذه المحليات بصورة معتدلة.


خطوات الامتناع عن السكر
يمكنك اتباع نظام غذائي بدون سكر من خلال هذه الخطوات، التي يقترحها موقع Healthline:

التخلص التدريجي
من غير الصحي، قطع السكر تماما على الفور، ولكن يجب اتباع نظام تدريجي لنزع السكر من غذائك، حتى يتم تدريب ذائقتك على التخلي عن السكر على مراحل حتىتتمكن من تحقيق خطتك في التخلص من السكر على المدى الطويل، عن طريق الاعتماد على بدائل السكر الطبيعية وتقليل كميته يوميا.

التخلص من مصادر السكر الواضحة
هناك مأكولات تعتبر مصدر واضح للسكر المضاف، منها: المخبوزات والمعجنات والحلوى المصنعة، والحرص على استبدالها بأطعمة أخرى صحية وتحتوي على نسب سكر أقل، مثل الزبادي مع الفواكه.

قراءة ملصقات الطعام
الاعتياد على هذه الطريقة يساعدك على تقليل السكر، فيمكن أن تدلك الملصقات على عبوات الطعام على كميات السكر في الأطعمة التي كنت تعتقد أنها صحية ومتوازنة.

الانتباه إلى أسماء السكر
يمكن أن يستبدل المصنعون كلمة السكر بكلمات أخرى معبرة عنها، لإيهامك بصورة غير مباشرة أن المنتج خالي من السكر، ولكنها قد يحتوي على: الجلوكوز، المالتروز، اللاكتوز، الفركتوز، السكروز، الديكستروز، وهي أسماء أخرى للسكر المضاف.

تجنب المشروبات السكرية
يمكن أن تعتقد أنك تشرب عصير طبيعي خالي من السكر، لكن الأمر غير حقيقي فالسكر موجود في: الصودا، عصائر الفاكهة، القهوة ذات النكهات، مشروب الشيكولاتة الساخنة، الحليب مع الإضافات.

استخدام النكهة لا السكر
إذا كنت تحب المذاق الحلو، فيمك استبدال السكر المضاف بالتوابل والبهارات لتحصل على الطعم، سواء بوضع أعواد القرفة أو إضافة مستخلص الفانيليا على المشروبات والأطعمة.

الاعتماد على أطعمة طبيعية
من الأفضل أن يضم نظامك الغذائي أطعمة طبيعية تحتوي على نسب متوسطة من السكر الطبيعي غير المضاف، مثل الفواكه التي تحتوي على الألياف والفيتامينات، حتى يكون نظامك الغذائي متكامل.

الامتناع عن السكر يعمل على تحسين جودة الحياة، ويضمن الحصول على بدائل أفضل، ابدأوا تدريجيا في نزع السكر من نظامكم الغذائي.

>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

السكر

البدائل

التوقف عن التناول

الصحة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
فن نيوز
Play
فن نيوز
فيلم رانيا يوسف الجديد - حلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-09
Play
فيلم رانيا يوسف الجديد - حلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-09
Play
العراق في دقيقة 09-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-09
علناً
Play
علناً
اهم التعديلات في قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-08
Play
اهم التعديلات في قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-08
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل القدير عباس حمدان - الحلقة ١٧ | season 3
15:30 | 2024-08-08
Play
الممثل القدير عباس حمدان - الحلقة ١٧ | season 3
15:30 | 2024-08-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-08
Play
نشرة ٨ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-08
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
ستفرج وإن طال انتظارك - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-08
Play
ستفرج وإن طال انتظارك - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-08
Morning Live
Play
Morning Live
الشهرة والانتشار اهداف تتحقق بالاجتهاد والمثابرة - حلقة ٨٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-08
Play
الشهرة والانتشار اهداف تتحقق بالاجتهاد والمثابرة - حلقة ٨٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ٨٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-08
Play
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ٨٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-08
بعد التحري
Play
بعد التحري
اجواء العراق الخمسينية ..صيف لاهب..اسباب معروفة ومعالجات مجهولة - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-07
Play
اجواء العراق الخمسينية ..صيف لاهب..اسباب معروفة ومعالجات مجهولة - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-07
استديو Noon
Play
استديو Noon
الهدف 7-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-07
Play
الهدف 7-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-07
الأكثر مشاهدة
فن نيوز
Play
فن نيوز
فيلم رانيا يوسف الجديد - حلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-09
Play
فيلم رانيا يوسف الجديد - حلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-09
Play
العراق في دقيقة 09-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-09
علناً
Play
علناً
اهم التعديلات في قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-08
Play
اهم التعديلات في قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-08
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل القدير عباس حمدان - الحلقة ١٧ | season 3
15:30 | 2024-08-08
Play
الممثل القدير عباس حمدان - الحلقة ١٧ | season 3
15:30 | 2024-08-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-08
Play
نشرة ٨ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-08
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
ستفرج وإن طال انتظارك - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-08
Play
ستفرج وإن طال انتظارك - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-08
Morning Live
Play
Morning Live
الشهرة والانتشار اهداف تتحقق بالاجتهاد والمثابرة - حلقة ٨٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-08
Play
الشهرة والانتشار اهداف تتحقق بالاجتهاد والمثابرة - حلقة ٨٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ٨٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-08
Play
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ٨٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-08
بعد التحري
Play
بعد التحري
اجواء العراق الخمسينية ..صيف لاهب..اسباب معروفة ومعالجات مجهولة - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-07
Play
اجواء العراق الخمسينية ..صيف لاهب..اسباب معروفة ومعالجات مجهولة - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-07
استديو Noon
Play
استديو Noon
الهدف 7-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-07
Play
الهدف 7-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-07
اخترنا لك
هل توجد خاصية بالهواتف لاكتشاف الزلازل؟
11:57 | 2024-08-09
أطعمة لو أعدت تسخينها قد تسممك.. ما هي؟
09:15 | 2024-08-09
8 دقائق على "تيك توك" قد يكون لها "عواقب سلبية فورية"
06:45 | 2024-08-09
الحرارة تهدد الحاجز المرجاني العظيم
03:22 | 2024-08-09
بتقنية الذكاء الاصطناعي.. Figure AI تكشف عن روبوتها الجديد
02:16 | 2024-08-09
دار أزياء إيطالية فاخرة تطلق عطرا جديدا للكلاب وحقوق الحيوان تندد
11:32 | 2024-08-08
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.