استعدوا للأقوى.. راصد الزلازل يعلق على هزة الحدود السورية الأردنية

وحذر في تغريدة على حسابه في منصة إكس اليوم الجمعة من من هزات أكبر آتية قريبا.كما دعا سكان المنطقة إلى التأهب خلال الأيام المقبلة.وكان الرجل المثير للجدل حذر أيضا قبل أيام من يومي 18 و19 اب المقبلين متوقعا إمكانية حدوث هزات في مرمرة التركية أيضاً، علماً أن كافة علماء الزلازل يجزمون بأنه لا يمكن توقع تاريخ خصول الزلازل أو الهزات.وكان زلزال بقوة 4.8 درجة هز بوقت سابق اليوم منطقة الحدود الأردنية السورية، حسب ما أعلن مركز أبحاث علوم الأرض الألماني "جي إف زد"، لافتا إلى أنه كان على عمق 10 كيلومترات.وشعر سكان في أنحاء سوريا ولبنان بتلك الهزة، فضلا عن بعض المناطق التركية.في حين أصيب حوالي 17 شخصا بمدينة سلمية غرب سوريا، بحسب ما أكدت وكالة الأنباء الرسمية.يذكر أن زلزالا بقوة 4.8 درجة كان ضرب أيضا مدينة حماة في غرب سوريا بساعة متأخرة من يوم الاثنين الماضي، مما أثار حالة من الذعر مع إصابة العشرات لكن دون سقوط قتلى.