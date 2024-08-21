Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رونالدو يضع شرطا للبقاء مع النصر السعودي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

عكس ما يشاع.. نبأ سار لمحبي "المعكرونة" لكن بشرط

منوعات

2024-08-21 | 09:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عكس ما يشاع.. نبأ سار لمحبي &quot;المعكرونة&quot; لكن بشرط
376 مشاهدة

أكد خبراء تغذية وصحة لصحيفة "تلغراف" البريطانية، أن تناول المعكرونة "ينطوي على الكثير من الفوائد الصحية"، وذلك على ما عكس ما يشاع بأنها مضرة، لكنهم شددوا في الوقت نفسه على ضرورة اختيار نوعيات محددة من تلك الوجبة الغذائية.

وكانت دراسة قد نشرت في المجلة الطبية البريطانية "BMJ"، وجدت أن استبدال النساء للخبز الأبيض أو البطاطس المقلية بالمعكرونة، لاسيما بعد انقطاع الطمث، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية لديهن.

وفي حين خلص بحث آخر إلى أن آكلي المعكرونة أقل عرضة للسمنة، إذ وجدت دراسة أجريت على 117366 شخصًا، أن تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة إذا كان يتم الحصول على تلك الكربوهيدرات من الحبوب المكررة.

وهنا، يوضح خبراء أنه من الضروري تناول المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، لأنها تحتوي على الألياف الغذائية المشبعة والكثير من الفيتامينات والمعادن.

وفي هذا الصدد، قالت أخصائية التغذية، لوسي ميلر، للصحيفة: "تحتوي حصة 100 غرام من المعكرونة المطبوخة على حوالي 250 سعرة حرارية، بينما تحتوي حصة 140 غرام من الأرز الأبيض المطبوخ على حوالي 180 سعرة حرارية".

وهنا، ترد أخصائية التغذية، ريانون لامبرت: "لكن السعرات الحرارية ليست العامل الوحيد الذي يهم، فعلى الرغم من شيطنة المعكرونة في كثير من الأحيان، فإنها تحتوي في الواقع على العديد من العناصر الغذائية، ولها فوائد صحية".

وأوضحت لامبرت أن المعكرونة المصنوعة من الحبوب المكررة (البيضاء) لديها طعم ألذ، لكنها فقدت العناصر الغذائية الصحية المفيدة للجسم، لاسيما الألياف.

وأشارت إلى أن المعكرونة كاملة الحبوب توفر للجسم "فيتامينات (ب) والزنك والحديد والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة ودهون صحية وفيتامين (هـ) والكربوهيدرات والبروتين".

من جانبها، أوضحت أخصائية التغذية، إميلي ليمينج، إن الحبوب الكاملة مفيدة بشكل مذهل لصحة القلب وميكروبيوم الأمعاء (البكتيريا الحميدة)، فضلاً عن منح شعور بالشبع، لأن المعكرونة الكاملة أو البنية تحتوي على ألياف أكثر بثلاث مرات ونصف من نظيرتها البيضاء.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

المعكرونة

الفوائد الصحية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
الشيف .. مهنة عامة لا تقتصر في المنزل فقط - حلقة ٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-21
Play
الشيف .. مهنة عامة لا تقتصر في المنزل فقط - حلقة ٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين الحلقة الثانية - الحلقة ٩٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-21
Play
بغداد طريق الزائرين الحلقة الثانية - الحلقة ٩٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-21
عشرين
Play
عشرين
عضو لجنة النزاهة النيايبة باسم خشان - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-20
Play
عضو لجنة النزاهة النيايبة باسم خشان - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-20
جات بالليل
Play
جات بالليل
فخ الأغاني 20-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-20
Play
فخ الأغاني 20-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-20
Play
نشرة ٢٠ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-20
Play
العراق في دقيقة 20-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-20
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 20-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-20
Play
سباق مع نون 20-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-20
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
جدري القرود 20-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-20
Play
جدري القرود 20-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-20
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - لازم تختار 20-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-20
Play
الأبراج - لازم تختار 20-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-20
الهوا الك
Play
الهوا الك
وزارة التربية تظلم طالبة متفوقة بتهمة الغش - الحلقة ١٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-19
Play
وزارة التربية تظلم طالبة متفوقة بتهمة الغش - الحلقة ١٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-19
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
الشيف .. مهنة عامة لا تقتصر في المنزل فقط - حلقة ٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-21
Play
الشيف .. مهنة عامة لا تقتصر في المنزل فقط - حلقة ٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين الحلقة الثانية - الحلقة ٩٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-21
Play
بغداد طريق الزائرين الحلقة الثانية - الحلقة ٩٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-21
عشرين
Play
عشرين
عضو لجنة النزاهة النيايبة باسم خشان - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-20
Play
عضو لجنة النزاهة النيايبة باسم خشان - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-20
جات بالليل
Play
جات بالليل
فخ الأغاني 20-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-20
Play
فخ الأغاني 20-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-20
Play
نشرة ٢٠ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-20
Play
العراق في دقيقة 20-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-20
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 20-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-20
Play
سباق مع نون 20-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-20
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
جدري القرود 20-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-20
Play
جدري القرود 20-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-20
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - لازم تختار 20-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-20
Play
الأبراج - لازم تختار 20-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-20
الهوا الك
Play
الهوا الك
وزارة التربية تظلم طالبة متفوقة بتهمة الغش - الحلقة ١٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-19
Play
وزارة التربية تظلم طالبة متفوقة بتهمة الغش - الحلقة ١٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-19
اخترنا لك
زيت الزيتون قد يحمل سر علاج عدوى مهبلية شائعة
10:31 | 2024-08-21
بريد "iOS 18".. إليك ابرز الميزات الجديدة القادمة هذا العام
09:35 | 2024-08-21
تحذير يخص تناول الخيار
09:33 | 2024-08-21
العثور على بقايا امرأة داخل بطن تمساح
08:45 | 2024-08-21
بسبب "مقص".. إلغاء وتأجيل مئات الرحلات في مطار ياباني
08:31 | 2024-08-21
تفاصيل حادثة اعتداء الفنان محمد فؤاد على طبيب في مستشفى عين شمس
06:35 | 2024-08-21
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.