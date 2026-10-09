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ما تأثير الاستحمام بالماء الساخن على ضغط الدم
منوعات
2026-10-09 | 13:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
286 شوهد
يكشف الاستحمام بالماء الساخن عن فوائد صحية تتجاوز الاسترخاء، إذ وجدت دراسة جديدة أن الغمر في الماء الساخن لمدة 30 دقيقة قد يحسن تدفق الدم ويخفض الضغط.
وشملت الدراسة 25 شخصا تتراوح أعمارهم بين 45 و70 عاما، يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وخضع المشاركون لتجربتين منفصلتين؛ تضمنت الأولى الجلوس في ماء تبلغ حرارته 40 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة، مع غمر الجسم حتى مستوى
الصدر
، بينما تضمنت الثانية ركوب دراجة ثابتة لمدة 30 دقيقة، بشدة تعادل 60 إلى 70% من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب.
وراقب الباحثون خلال التجربتين معدل ضربات القلب وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم، كما فحصوا الأوعية الدموية الدقيقة في الجلد باستخدام تقنية غير جراحية تعرف باسم "التصوير المقطعي بالترابط البصري" (OCT).
وأظهرت النتائج أن الغمر في الماء الساخن أدى إلى توسع أكبر في الأوعية الدموية، وزيادة تدفق الدم وسرعته، إلى جانب زيادة كثافة الأوعية الدموية الدقيقة التي يتدفق الدم عبرها. كما سجل المشاركون انخفاضا أكبر في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي مقارنة بجلسة ركوب الدراجة.
ويرجح الباحثون أن هذه التأثيرات ترتبط بارتفاع درجة حرارة الجسم، إذ يؤدي التعرض للحرارة إلى توسع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم نحو الجلد، ما يساعد الجسم على التخلص من الحرارة.
وتشبه هذه العملية بعض الاستجابات التي تحدث أثناء ممارسة الرياضة.
ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن النتائج لا تعني أن الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن يحل محل ممارسة الرياضة. فالدراسة كانت محدودة وشملت عددا صغيرا من المشاركين، كما أن الغمر في الماء الساخن تسبب في إجهاد حراري أكبر من جلسة التمارين، وهو ما قد يفسر جزءا من الاختلاف في النتائج.
وقد يكون العلاج الحراري السلبي، الذي يشمل الغمر في الماء الساخن، مفيدا بشكل خاص للأشخاص الذين لا يستطيعون ممارسة الرياضة بانتظام. لكن الباحثين يشددون على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد مدى فعاليته وتأثيراته الصحية على المدى الطويل. نشرت الدراسة في "المجلة الأوروبية لعلم وظائف الأعضاء التطبيقي".
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