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سكان الأرض على موعد مع حدث نادر الأربعاء المقبل
منوعات
2024-08-24 | 02:13
Alsumaria Tv
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4,040 مشاهدة
السومرية نيوز –منوعات
ذكر مصدر في بلانتاريوم موسكو، إن كواكب عطارد والمريخ والمشتري وأورانوس ونبتون وزحل والقمر المتضائل ستصطف على جانب واحد من الشمس صباح الأربعاء 28 آب.
وقال المصدر أن هذا "الطابور" من الكواكب سيحتل قطاعا في السماء ضمن حدود حوالي 160 درجة.
ووفقا له، في آب الحالي يمكن رؤية المريخ والمشتري وأورانوس ونبتون وزحل من منتصف الليل حتى الفجر.
وفي نهاية الشهر، يبدأ عطارد بالظهور في سماء الصباح بعد الساعة 04:00 بتوقيت موسكو، وفي 28 آب سينضم هلال القمر المتضائل الذي سيكون موجودا بالقرب من المريخ.
وكافة الكواكب المذكورة ستتموضع إلى اليمين من شروق الشمس.
وأضاف المصدر: "في يوم الأربعاء 28 اب سيصطف عطارد والمريخ والمشتري وأورانوس ونبتون وزحل والقمر في سماء الصباح [ستة كواكب والقمر]، على جانب واحد من الشمس في قطاع يبلغ حوالي 160 درجة".
وفي حال كان الطقس جيدا بدون غيوم، سيصبح من الممكن رؤية بعض "المشاركين في الاستعراض الكواكبي" بالعين المجردة، بينما يمكن رؤية الباقي بالمنظار القوي أو التلسكوب.
ويؤكد مصدر في بلانتاريوم موسكو، أن موكب اب المذكور سيكون مشروطا، لأن الكواكب ستكون موجودة في قطاع كبير جدا.
يشار إلى أنه يصبح من الممكن رؤية "موكب الكواكب" عندما تكون عدة كواكب مرئية للعين المجردة قريبة بدرجة كافية من بعضها البعض وتكون مرئية (أو غير مرئية إذا كانت قريبة من الشمس) في قطاع ضيق (20-30 درجة) من السماء.
ويحدث العرض الكبير للكواكب عندما تتجمع خمسة كواكب أو أكثر بهذه الطريقة.
ويحدث عرض صغير إذا كانت هناك أربعة كواكب قريبة. وتحدث "المواكب" الصغيرة مرة كل 20 عاما تقريبا، وأما الكبيرة - فأقل من ذلك بكثير.
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