عامل غير متوقع للسيطرة على السكري

شملت الدراسة 122 مريضا مصابا بالسكري من النوع الثاني يتعالجون بالأنسولين، حيث ارتدى المشاركون أجهزة مراقبة مستمرة للغلوكوز وأجهزة تتبع اللياقة البدنية لمدة عشرة أيام، وراقب الباحثون مدة نوم المشاركين، ونشاطهم البدني، ومعدل ضربات قلبهم، وانتظام إيقاعاتهم اليومية.وأظهرت النتائج أن 46.3% من المرضى ذوي الإيقاعات الحيوية الأكثر استقرارا حققوا مستويات السكر المستهدفة في الدم، بينما وصلت هذه النسبة على 20% لدى المرضى الذين لديهم روتين يومي غير منتظم، كما لوحظ أن أقوى ارتباط بين النشاط البدني والتحكم بمستوى الغلوكوز في الدم كان بين الساعة 12:00 ظهرا والساعة 06:00 مساء، إذ حافظ المرضى الأكثر نشاطا خلال هذه الساعات على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق المستهدف لفترة أطول، وشهدوا تقلبات أقل في تلك المعدلات. كم ارتبطت مدة النوم الكافية بمستوى غلوكوز أكثر استقرارا وبخطر أقل للإصابة بنقص سكر الدم.ويرى القائمون على الدراسة أن الحفاظ على روتين منتظم للنوم والنشاط البدني قد يشكل إضافة مهمة للعلاجات التقليدية لمرض السكري.وتشير العديد من الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يساعد على ضبط مستويات الهرمونات في الجسم، من بينها هرمون الإنسولين الذي يتحكم بسكر الدم والهرمونات المسؤولة عن ضبط عمل الجهاز العصبي والعديد من الأعضاء الأساسية في الجسم.