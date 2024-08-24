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لتسريع حاسوبك.. هل يجب ترقية ذاكرة RAM أو SSD؟

منوعات

2024-08-24 | 07:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لتسريع حاسوبك.. هل يجب ترقية ذاكرة RAM أو SSD؟
273 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
تُعد أقراص SSD وRAM مكونين رئيسين لجهاز الكمبيوتر الشخصي الحديث، سواء كان جهاز كمبيوتر مكتبيًا أو محمولًا أو جهازًا لوحيًا أو وحدة تحكم ألعاب محمولة، وهذان المكونان يؤديان وظائف مختلفة للغاية.

كما أنهما يعملان معًا بشكل جيد لجعل أحدث أجيال أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة سريعة، وسلسة، ومستجيبة.
 
وفي معظم الأجهزة الحديثة، يُعد محرك الحالة الصلبة أو ما يعرف بـ SSD، محرك التخزين الرئيس، ويخزن داخله نظام التشغيل، وجميع تطبيقاتك وألعابك، وأي ملفات ومجلدات وبيانات أخرى لديك.
 
ويعد SSD إصدار حديث من القرص الصلب الكلاسيكي HDD، لكنه يستخدم تقنيات أحدث تمكنه من تقديم أداء أكبر بكثير.
 
وتستخدم محركات أقراص SSD ذاكرة فلاش لتخزين البيانات بطريقة مماثلة لذاكرة الوصول العشوائي RAM، ولكن الفارق الرئيس هو أن ذاكرة الوصول العشوائي تعد متقلبة، أي أن البيانات تتلف عند انقطاع الطاقة أو إيقاف تشغيل النظام.
 
بينما تحتفظ محركات أقراص SSD ببياناتك سواء كانت قيد التشغيل أو متوقفة عن العمل.
 
ما هي ذاكرة RAM؟
 
هي وسيلة تخزين مؤقتة لبياناتك، تلعب دورًا رئيسًا عندما تحتاج وحدة المعالجة المركزية إلى الوصول السريع إليها.
 
وتعد RAM مكونًا أساسًا في كل جهاز حديث تقريبًا، بغض النظر عن الحجم أو الشكل، ففي بعض الحالات، تكون مدمجة في المعالج نفسه، أو باللوحة الأم، بينما في أغلب أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومعظم أجهزة الكمبيوتر المكتبية، يمكن استبدالها وترقيتها.
 
وعندما يحتاج أحد المكونات الوصول إلى البيانات على أحد محركات التخزين لديك، سينقل المعالج هذه البيانات إلى ذاكرة الوصول العشوائي بحيث تكون متاحة بسهولة أكبر.
 
مع العلم أن ذاكرة الوصول العشوائي أسرع بعدة مرات من محركات أقراص الحالة الصلبة، وبدونها، ستكون التطبيقات أقل استجابة، حيث تأتي ذاكرة الوصول العشوائي في مجموعة من السعات والسرعات، بالإضافة إلى الأجيال، ويتم بناؤها بمقابس مختلفة، بحيث لا يمكنك استخدام الذاكرة الخاطئة في النظام الخاطئ.
 
تحسين الأداء
 
إذا كنت تحاول جعل جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل بشكل أسرع، وتعتقد أنك بحاجة إلى ترقية RAM أو SSD، فهناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها معرفة أفضل طريقة للاستثمار.
 
وإذا كنت تعاني من نقص المساحة لألعابك أو تطبيقاتك أو مقاطع الفيديو والصور والملفات العامة الأخرى، فأنت بحاجة إلى SSD أكبر أو إضافي، إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو جهازك يمكنه دعم أقراص SSD متعددة، فيمكنك ببساطة تثبيت قرص إضافي.
 
أما إذا وجدت بدلاً من ذلك أن نظامك بطيء عند فتح الكثير من علامات التبويب في المتصفح، أو أن الألعاب لا تعمل بشكل صحيح أو لا تعمل إطلاقًا، أو أن جهاز الكمبيوتر يشعر بالبطء عندما تكون الأشياء مشغولة، فربما تحتاج إلى المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي.
 
ومن المهم التحقق من مقدار الذاكرة التي قد تحتاجها قبل الترقية، ولكن بشكل عام ستبحث عن الترقية إلى 16 جيجابايت إذا كان لديك أقل من ذلك بالفعل، أو على الأقل 32 جيجابايت إذا كنت تستخدم الكمبيوتر للمونتاج والوظائف الصعبة.

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