ما حقيقة اختطاف عريس ليلة زفافه؟

السومرية نيوز – دولي

تداول مستخدمو موقع "فيسبوك" في مصر فيديو لـ"اختطاف عريس ليلة زفافة أمام إحدى قاعات الأفراح في محافظة الدقهلية".

ويظهر في الفيديو لحظة نزول الشاب من سيارة زفافه قبل أن يسحبه أحد الأشخاص إلى داخل سيارة أخرى توقفت أمامه، وانطلقت مسرعة.

وعلق أحد الأشخاص الذين نشروا الفيديو، قائلا: خطف عريس من الزفة ليلة الفرح أمام الناس، بجد ولا تمثلية؟ لسه مش عارف الحقيقة، لو ترند وكده لازم يتحسبوا.

وشكك بعض المعلقين في صحة الواقعة، وقال أحد الأشخاص: "هوا شكلو بجد بس ده تمثيل"، فيما زعم آخر، أن العريس وزوجته متزوجان منذ عامين، لكنهما أقاما هذه الحفل على سبيل التريند.

وعلق مستخدم آخر قائلا: معقول يا جماعة الكلام ده، أنا مش مصدق، خطف عريس ليلة دخلته من أمام قاعة الأفراح.

فيما ذكرت مواقع محلية، أن الأجهزة الأمنية تجري فحصا للفيديو في الوقت الحالي.