موظف سابق في "أبل" يصدم الراغبين بشراء "آيفون 16"

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رغم الإشادة حظي بها هاتف 16 الجديد، إلا أن موظفا سابقا في أبل وصف الجهاز بـ"السيئ والمخيب للآمال".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل"، عن متخصص سابق في المبيعات لدى أبل، تايلر مورغان، قوله إن "التحسينات طرأت على تشكيلة هواتف آيفون مخيبة للآمال"، مشيرا إلى أن "الترقية الوحيدة كانت إضافة زر جديد على الجزء الخارجي".

وأضاف أنه "غادر الحدث، وهو يشعر بأن أبل "عالقة في حلقة من إطلاق أجهزة جديدة سنة بعد سنة، الأمر الذي يترك المستهلكين بخيبة أمل بسبب الأجهزة المتشابهة".

وعرضت أبل، يوم الاثنين، مجموعتها من أجهزة "ايفون"، أدمجت للمرة الأولى نظامها الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي.

وعلق الموظف السابق على ذلك "اعتقدت أن الأمر كان سخيفًا. ربما كان هذا أحد أسوأ أحداث أبل رأيتها على الإطلاق".

وظهر مورغان، الذي يصنع مقاطع فيديو تعليمية حول منتجات أبل على منصة "تيكتوك" على الهواء مباشرة خلال حفل الإطلاق لمشاركة ردود أفعاله مع متابعيه البالغ عددهم 1.6 مليون متابع.