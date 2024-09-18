أبل تتلقى طلبات حجز مسبق أقل من المتوقع لسلسلة آيفون 16

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توقع أن تشحن أبل ما يزيد على 37 مليون وحدة من سلسلة آيفون 16 جزءًا من عملية بيع الطلبات المسبقة.

وعلى حين أن هذا قد يبدو مثيرًا للإعجاب، إلا أنه انخفض في الواقع بنسبة 12.7% على أساس سنوي، مقارنة بالطلبات المسبقة لسلسلة آيفون 15.

تواريخ تسليم أقصر

ويعني انخفاض الطلب على آيفون 16، أن العملاء سيحصلون على هواتف آيفون بسرعة.

فتواريخ تسليم الهواتف ستكون أقصر بكثير مقارنة بسلسلة آيفون 15 Pro العام الماضي، بسبب انخفاض الطلب على الموديلات الراقية عن المتوقع.

وأدى هذا إلى خفض متوسط وقت التسليم، إذ من المتوقع أن تفي أبل بطلبات الأسبوع الأول المسبقة على آيفون 16 و16 Plus و16 Pro في أقل من أسبوعين، على حين قد يستغرق الأمر بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع لإكمال طلبات آيفون 16 Pro Max المسبقة.

ويحظى آيفون 16 Pro Max بأكبر قدر من الطلب، إذ حصد ما يزيد على 17 مليون طلب مسبق، مع كون آيفون 16 Pro هو أكثر الأجهزة شعبية بما يزيد على 9.8 مليون طلب مسبق.



ومن حيث الطلب، يكاد يكون آيفون 16 على قدم المساواة مع 16 Pro بـ 7.3 مليون طلب مسبق، على حين يتمتع آيفون 16 Plus بأقل طلب مع ما يزيد قليلًا عن 2.6 مليون طلب مسبق.

إن عدم توفر Apple Intelligence عند الإطلاق أثر في الطلب على أحدث أجهزة .

ولن يتوفر Apple Intelligence إلا في وقت لاحق عبر تحديث للبرنامج، ويقال أيضًا إن المنافسة من قبل صانعي الهواتف الذكية الصينيين لها تأثير في أرقام مبيعات سلسلة آيفون 16 Pro .

وقد تشهد مبيعات سلسلة آيفون 16 شرارة بعد إصدار Apple Intelligence، الذي قد يحدث في الوقت الملائم لموسم الأعياد.