ما هو فرق مقاوم أو مضاد للماء بالنسبة للهواتف؟

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غالبًا ما يتم استخدام مصطلحي "مقاوم للماء" و"مضاد للماء" بالتبادل، لذا قد يكون الأمر مربكًا، ولكن هناك فرقًا دقيقًا بين التعبيرين.

وأصبحت الهواتف المقاومة للماء والمضادة للماء شائعة، وهو خبر سار لأي شخص سكب كوبًا من الماء على جهازه، أو أسقطه عن طريق الخطأ في حمام سباحة.

ولكن ما مدى قدرة الهاتف المقاوم للماء، وكيف يختلف عن الجهاز ضد الماء؟

تصنيف الحماية

وتم تصميم الهواتف المقاومة للماء بحيث تتحمل التعرض المحدود للماء، ولكن من غير المرجح أن تتحمل الغمر الكامل لفترات طويلة.

ومن ناحية أخرى، يمكن غمر الهواتف المضادة للماء بالكامل لمدة معينة.

وهناك طريقة جيدة لمعرفة مقدار الماء الذي يمكن لهاتفك تحمله من خلال تصنيف الحماية من الدخول على "IP".

وفيما قد يبدو هذا تقنيًا، لكنه في الواقع بسيط.

ويشير هذا التصنيف الخاص بهاتفك إلى مدى قدرته على منع دخول الأوساخ والغبار والسوائل.

يتكون التصنيف من الأحرف "IP" متبوعة برقمين حيث يشير الأول إلى مقاومة المواد الصلبة، مثل الغبار، وهو على مقياس من 0 إلى 6، بينما يصنف الثاني الحماية من السوائل على مقياس من 0 إلى 9.

فإذا كان الهاتف يدعي أنه مقاوم للماء، فيجب أن يكون له تصنيف 7 على الأقل لمقاومة الماء.

وأي شيء أقل يشير إلى أنه يتحمل الرذاذ، ولكنه لا يتحمل الغمر.

وكلما ارتفع كلا الرقمين، زادت متانة الهاتف.

فإذا كان هاتفك مصنف "IP68"، هذا يعني أنه يمكنه مقاومة الماء والغبار معًا.

ويمكنك العثور على تصنيف "IP" لهاتفك في دليل التعليمات، أو على موقع الشركة المصنعة.

وتوفر الهواتف تحمل تصنيف IP68 حماية من الماء حتى عمق 3 أقدام على الأقل.

ومع ذلك، تستخدم بعض الشركات المصنعة بما في ذلك أبل تصنيف "IP68" ليعني أكثر من هذا العمق.

على سبيل المثال سلسلة آيفون 15 يمكنه تحمل عمق 19.7 قدمًا حتى 30 دقيقة.

أما سلسلة سامسونج غالاكسي 22 يمكنها تحمل عمق 5 أقدام من المياه العذبة حتى 30 دقيقة مع تصنيف "IP68".

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه يوجد تصنيف "IPX8" أيضًا، والذي يشير إلى مقاومة المياه العذبة ضد ما يصل إلى 5 أقدام من العمق لمدة 30 دقيقة، لكنها ليست مقاومة للغبار.

ويمكن أن تقل مقاومة الماء بمرور الوقت.

لذا في الهاتف المجدد، أو الذي خضع لعملية إصلاح، يعتمد الأمر على عملية التجديد والتصميم الأصلي للهاتف وجودة طريقة الإصلاح.

وفي بعض الحالات، تحتفظ الهواتف بمقاومتها للماء إذا تم إجراء التجديد والإصلاح بواسطة فني معتمد وباستخدام أجزاء أصلية.

ولكن لا يتم ضمان مقاومة جميع الهواتف المجددة، أو تم إصلاحها للماء.

لذلك، قبل شراء هاتف مجدد، تحقق دائمًا مع البائع أو الشركة المصنعة للتأكد من أن الجهاز يحتفظ بمقاومته للماء.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تشتري الهاتف شخصيًا، فافحص الهاتف بحثًا عن أي علامات تلف أو عبث قد تؤثر على مقاومته للماء.

وفي جميع الأحوال إذا كنت تبحر بالقارب، أو تمارس رياضة الغطس، أو تخطط لغمر هاتفك عمدًا تحت الماء، فامنحه طبقة إضافية من الحماية بحافظة الهاتف المقاومة للماء يمكنك الحصول عليها من أي متجر للهواتف وبأسعار منخفضة.