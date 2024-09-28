حريق في مصنع لآيفون

نيوز – دولي

اعلنت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق تسبب في توقف الإنتاج في مصنع كبير لشركة "تاتا إلكترونيكس" في الهند مخصص لتصنيع مكونات لأجهزة أبل.

ولم ترد أنباء عن سقوط مصابين حتى الآن، لكن لم يتضح بعد مدى تأثير الحريق على عمليات المصنع بمدينة هوسور في ولاية تاميل نادو في الهند.

واندلع الحريق بالقرب من مبنى من المقرر أن يُنتج قريبا هواتف ذكية بالكامل.

وقالت إنها تحقق في سبب الحريق وستتخذ الخطوات اللازمة لحماية الموظفين وأي أطراف أخرى.

وذكر متحدث باسم "تاتا" في بيان "وقع حادث حريق مؤسف. ضمنت بروتوكولات الطوارئ لدينا في المصنع سلامة جميع الموظفين".

وقال مسؤول في خدمات الإطفاء إن "الحريق تسبب في انهيار مبنى في المصنع، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

ولم تعلق أبل على الحادث حتى الآن.