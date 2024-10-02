يتحدث معك ويعدل صورك.. الذكاء الاصطناعي في "واتساب"

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بعد طول انتظار، كشفت ميتا عن مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتطبيق Meta AI على "واتساب".

والآن سيتمكن مستخدمو التطبيق من إجراء محادثات في الوقت الفعلي مع روبوت الدردشة العاملة بالذكاء الإصطناعي، وإرسال صور إليه لتحريرها، أو نصوص للحصول على ردود أكثر ذكاءً.

وتقول "واتساب"، إن التحديثات ستجعل من السهل على الأشخاص استكشاف أفكارهم، وتحسين محادثاتهم، وتجربة أشياء جديدة.

ميزات جديدة

في حين أصدرت "ميتا" العديد من الميزات الجديدة، فإن الميزة التي اكتسبت أكبر قدر من الزخم هي تقديم وضع الصوت في Meta AI، والذي يسمح للمستخدمين بإجراء محادثة في الوقت الفعلي مع روبوت الدردشة العامل بالذكاء الإصطناعي، على غرار الميزة المماثلة المتوفرة على ChatGPT.

وبالفعل تم رصد وضع الصوت في Meta AI في تطبيق "واتساب" التجريبي لبعض الوقت، ولكن لم يتم إصداره على نطاق واسع حتى الآن. وأبرز ميزات Meta AI التي تمت إضافتها على "واتساب" هي:

تحدث معي: سيتمكن مستخدمو "واتساب" من التحدث إلى Meta AI بالضغط على زر الموجة، وطرح أسئلة على روبوت الدردشة.

ومن المتوقع أيضًا أن Meta AI سيكون قادرًا قريبًا من الوصول إلى أصوات المشاهير المختلفة.

انظر إلى هذا: يمكن لـ Meta AI على "واتساب" الآن تحليل الصور، والإجابة على أي أسئلة قد تكون لدى المستخدمين حولها.

وفي المثال الذي شاركته "ميتا"، تم إرسال صورة لطبق جديد إلى Meta AI، وتم طلب تعليمات مفصلة حول كيفية صنعه.

تعديل صورتي: في حين أن الميزتين المذكورتين أعلاه كانتا متاحتين في الإصدار المجاني من ChatGPT لبعض الوقت، فقد اتخذت "ميتا" خطوة أبعد من خلال السماح لمستخدمي "واتساب" ليس فقط بمشاركة صورهم مع Meta AI، ولكن أيضًا مطالبة روبوت الدردشة بتحريرها.

وسيكون Meta AI الآن قادرًا على إزالة الأشخاص غير المرغوب فيهم من الصورة، وتغيير الخلفية أو الألوان، والمزيد.