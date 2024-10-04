معظمهن تلميذات.. السجن مدى الحياة لرجل اغتصب 90 فتاة

وتُليَ منطوق الحكم على نكوسيناتي فاكاثي، المسجون والمدان منذ العام 2022، خلال جلسة عقدت وتولّت محطات التلفزة الإخبارية الرئيسية في إفريقيا نقلها مباشرة على الهواء.وأشارت القاضية ليسيغو ماكولوماكوي خلال الجلسة إلى أن بعض ضحاياه تلميذات "كنّ في طريقهنّ إلى المدرسة، بالزي المدرسي، فيما كانت أخريات في منازلهن يتهيأن للذهاب".وكان وجه الرجل البالغ 40 عاما مغطى بكمامة طبية خلال الجلسة التي عُقدت في محكمة بالم ريدج قرب جوهانسبرغ.وذكّرت القاضية بأن بعض ضحاياه "سمحن له بدخول منازلهن بعدما انتحل صفة بستاني، أو ادّعى أنه حضر لتصليح الأنابيب أو حتى لاستكمال وثائق البلدية".وبقي نكوسيناتي فاكاثي متماسكا خلال التلاوة الطويلة لعقوباته، وخبأ رأسه بين ذراعيه، وأسنده إلى عكازين، إذ بُترت ساقه بعد إصابته بطلق ناري عندما أوقفته .وبالإضافة إلى جرائم الاغتصاب التسعين، دينَ الرجل أيضا بإجبار أربعة أشخاص آخرين على الاغتصاب، وبإجبار طفل ثلاث مرات على مشاهدة فعل جنسي، وبـ43 عملية خطف وباعتداءين وبأربع سرقات.ويُعدّ معدّل الجرائم في إفريقيا من الأعلى في العالم. وأفادت بيانات بأن عدد حالات الاغتصاب بلغ 9309 بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2024، أي بزيادة مقدارها 0,6 في المئة عمّا كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.وانتقد الناشطون في مجال حقوق المرأة، الحكومة لعدم اتخاذها إجراءات كافية لمكافحة العنف ضد النساء.