باليوم العالمي للصحة النفسية.. أهم النصائح العملية لدعم وتعزيز نفسيتك

يُحتفل باليوم للصحة النفسية في 10 أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي بأهمية النفسية وضرورة دعم الأشخاص الذين يعانون من مشكلات نفسية مختلفة، لتحسين الحياة العقلية في مواجهة تحديات الحياة اليومية.النفسية لا تقل أهمية عن الجسدية، بل تؤثر بشكل على كل من حياتنا الشخصية والمهنية، إليكم من النصائح العملية التي تساعدك في الحفاظ على توازنك النفسي وتحسين حياتك.في اليوم للصحة النفسية 2024، يمكنك اتباع العديد من النصائح التي تساعدك في الحفاظ على صحتك النفسية وتعزيزها، وفقًا لتقرير نشرته "American Psychological Association" ومنها:ممارسة التمارين الرياضية بانتظامالتمارين الرياضية ليست فقط لتحسين اللياقة البدنية، بل لها تأثير إيجابي قوي على النفسية أيضًا، حيث أظهرت الدراسات أن ممارسة النشاط البدني بانتظام تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب والقلق وتحسين المزاج العام، حتى المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا يمكن أن يساعد على تحسين الحالة المزاجية وزيادة إنتاج هرمونات السعادة مثل الإندورفين.النظام الغذائي المتوازنالنفسية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالطعام، أظهرت الأبحاث الحديثة أن تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل الأسماك والمكسرات والفواكه والخضروات يمكن أن يساعد في تحسين المزاج وتقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب، مع الحرص على تجنب الأطعمة المصنعة والسكر الزائد، لأن هذه الأطعمة قد تؤدي إلى تقلبات في مستوى السكر في الدم مما يزيد من الشعور بالتوتر.خصص وقتًا للاسترخاءالاسترخاء الذهني والتأمل من أفضل الطرق لتخفيف التوتر والقلق، أظهر تقرير نشره "Mayo Clinic" أن تخصيص من 10 إلى 15 دقيقة يوميًا للتأمل، يمكن أن يساهم في تخفيف القلق ويحسن التركيز الذهني، كما يمكن للتقنيات مثل التنفس العميق واليوغا أن تساعد على تحقيق الهدوء النفسي.النوم بشكل منتظمالنوم الجيد من أهم عوامل الحصول على صحة نفسية متوازنة، حيث أن قلة النوم ترتبط بشكل مباشر بزيادة معدلات الاكتئاب والقلق، فمن الضروري اتباع روتين نوم منتظم من 7 إلى 8 ساعات ليلاً، مع الحرص على تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم وتجنب الكافيين في المساء للمساعدة في تحسين النوم.طلب الدعم النفسيلا تتردد في طلب المساعدة إذا شعرت بأن صحتك النفسية تتأثر سلبًا، ووفقًا لمنظمة العالمية فمن المهم جدًا أن نتحدث مع الآخرين حول مشكلاتنا النفسية وأن نطلب الدعم سواء من الأصدقاء أو من المختصين، حيث أن تلقي الدعم المناسب في الوقت المناسب يمكن أن يمنع تدهور الحالة النفسية.تنظيم الوقتالتنظيم الجيد للوقت يقلل من مستويات التوتر ويحسن القدرة على التعامل مع المهام اليومية، أظهرت دراسة وفق موقع "National Institute of Mental Health" أن إدارة الوقت بفعالية تساهم في تقليل مشاعر القلق والتوتر المرتبط بالضغوط اليومية، واستخدم أدوات تنظيم الوقت مثل القوائم وجدولة المهام وتحديد الأولويات يساعد على تقليل الفوضى وبالتالي تحقيق الاسترخاء.