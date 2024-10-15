البروبايوتيك: بكتيريا مفيدة لصحة الجسم فما فوائدها؟

البروبايوتيك هي بكتيريا مفيدة موجودة بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي للإنسان، ولها دور كبير في الحفاظ على التوازن البكتيري الصحي في الأمعاء. وتلعب هذه البكتيريا دوراً مهمًّا في العديد من الوظائف الحيوية للجسم، وتقدّم واسعة من الفوائد .

لمعرفة المزيد عن البروبايوتيك، تابعوا هذا المقال مع الدكتورة فرح الخياط من "بيوتيك" الّذي يُعرض كلّ يوم جمعة، عند الساعة 10:00 مساءً، عبر "السومرية".

أبرز فوائد البروبايوتيك:



1. الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي:

• تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال.

• عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

• الوقاية من العدوى المعوية.

• المساعدة في علاج الإسهال الناتج عن المضادات الحيوية.



2. تعزيز جهاز المناعة:



• تحفيز الجهاز المناعي وتقوية قدرته على مكافحة الأمراض والالتهابات.

• تقليل خطر الإصابة بالعدوى.



3. صحة الجلد:



• حالة الجلد وتقليل حدة الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.

• تقليل الالتهابات الجلدية.



4. صحة العقل:



• المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب والقلق.

• دعم صحة الدماغ وتعزيز الوظائف الإدراكية.



5. صحة القلب:



• خفض مستويات الكوليسترول الضار.

• تنظيم ضغط الدم.

• تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





ما هي الاطعمة الغنية بالبروبايوتيك؟



• الزبادي: يحتوي على أنواع مختلفة من البروبايوتيك.

• الكفير: مشروب حليب مخمر غني بالبروبايوتيك.

• مخلل الملفوف: يحتوي على بكتيريا حمض اللبنيك المفيدة.

• بعض أنواع الجبن: مثل الجبن السويسري والموزاريلا.



إذًا، البروبايوتيك تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، وتعتبر جزءًا هامًا من نظام غذائي صحي ومتوازن. لذا، لا تتردد في إدراج الأطعمة الغنية بالبروبايوتيك في نظامك الغذائي، واستشر طبيبك للحصول على المزيد من النصائح.