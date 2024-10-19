برج العقرب "الأكثر حظًّا" لهذه السنة... فما السّبب؟

بحسب الخبيرة الفلكيّة، جاكلين عقيقي، فإنّ الحدث الابرز لهذا الاسبوع هو انتقال الشمس من برج الهوائي إلى برج المائي يوم الاربعاء 23 اوكتوبر. وهذا الانتقال ليس إلّا تبشير ببداية سنة مليئة بالحظّ لمواليد العقرب، نظرًا لأرقامها المزدوجة. ويمكن القول بأنّ هذه السنة ستكون سنة النجاح والتقدم والتحديات بالنسبة لبرج .

وتعتبر عقيقي أنّ تاريخ 25 مايو هو تاريخ مهمّ لمولود برج المائي، لأنّه سيكون تاريخ لموعد عاطفي غير متوقّع. وذلك تزامنًا مع انتقال المشتري، كوكب الحظ، الى المائي. وتؤكّد عقيقي أنّ سيمضي أوقاتاً جميلة ورائعة بصحبة من كان يتمنّى دائماً أن يكون برفقته. كما أنّ الكواكب ستبتسم لهذا البرج ، فيندفع إلى العمل المتواصل وخوض مغامرات جديدة بغية تحقيق الإنجازات التي يحلم بها.

أمّا الحدث الثّاني والمهمّ لهذا الاسبوع، فهو انتقال كوكب الزهرة، كوكب الحبّ، إلى الابراج النارية كالحمل والاسد والقوس. وبالتّالي تتحسّن الاوضاع العاطفية والعائلية لمواليد هذه الابراج.

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كما يُسجّل هذا الاسبوع وجود عطارد في العقرب، وهو الكوكب المسؤول عن التواصل والاتصالات والملفات والاسفار والتنقلات والملفات والاوراق الحكومية والاستشفائية العالقة. فيُعاود مواليد برج السيطرة على حياتهم. كما تُؤثر هذه الحركة، أيضًا، على مواليد الجوزاء والدلو. فيخوضون معارك جديدة بكلّ ثقة وعزم.

وتؤكّد جاكلين عقيقي على أهمية الدورة الفلكية لهذا الاسبوع، لأنّها ستمهد لبداية مسيرة ناجحة لمواليد الابراج الهوائية، مع وجود الشمس في برج الهوائي. كما ستكون الايام القادمة عليهم واعدة بالنجاح والشهرة والفرص الكبيرة.

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بالنسبة الى تحرّكات الكواكب، فهي على الشّكل التالي:

- الشمس وعطارد في

- الزهرة في القوس

- المشتري في الجوزاء

- اورانوس في الثور

- زحل ونبتون في الحوت

- المريخ في

- بلوتون في