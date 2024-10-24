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تخلص من الصوديوم الزائد: 4 خطوات سهلة لصحة أفضل

منوعات

2024-10-24 | 04:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تخلص من الصوديوم الزائد: 4 خطوات سهلة لصحة أفضل
274 مشاهدة

يعتبر الملح (أو الصوديوم) مكونًا لذيذًا وضروريًا لوظائف الجسم، لكن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

إذا شعرت بالانتفاخ نتيجة تناول الكثير من الملح، إليك بعض النصائح من خبراء موقع EatingWell لمساعدتك في التخلص من الصوديوم الزائد:

لماذا يحتاج جسمك إلى الصوديوم؟
يعد الصوديوم ضروريًا للصحة العامة، فهو يساعد في:

عمل الأعصاب: يلعب دورًا حيويًا في توصيل الإشارات العصبية.
انقباض العضلات: يساهم في انقباض واسترخاء العضلات بشكل سليم.
توازن السوائل: يساعد في تنظيم توازن السوائل داخل الجسم.


الكمية المناسبة من الصوديوم
يتواجد الصوديوم بشكل طبيعي في بعض الأطعمة مثل الحليب والكرفس، ولكن معظم الصوديوم الذي نتناوله يأتي من الأطعمة المعلبة والجاهزة. توصي المبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين بعدم تجاوز 2300 ملليغرام من الصوديوم يوميًا، بينما يتجاوز استهلاك معظم البالغين 3400 ملليغرام، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

4 نصائح لطرد الصوديوم الزائد في جسمك

1. شرب المزيد من الماء
يساعد الترطيب الجيد على طرد الصوديوم من الجسم. يمكنك زيادة تناول الماء من خلال شرب السوائل أو تناول الأطعمة الغنية بالماء.

فوفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تختلف توصيات تناول السوائل اليومية حسب العمر والجنس والحمل والرضاعة الطبيعية.

تشمل إستراتيجيات الحصول على الكثير من الماء يوميًا استهلاك الأطعمة ذات المحتوى العالي من الماء، وشرب المشروبات مثل الشاي غير المحلى أو المياه الغازية، وشرب الماء العادي.

2. زيادة تناول البوتاسيوم
يلعب البوتاسيوم دورًا أساسيًا في تنظيم توازن السوائل بالجسم، ويساهم في التحكم في ضغط الدم من خلال تقليل تأثيرات الصوديوم ومساعدته على الخروج من الجسم.

تشير توصيات جمعية القلب الأمريكية إلى أن النساء بحاجة إلى 2600 ملليغرام من البوتاسيوم يوميًا، بينما يحتاج الرجال إلى 3400 ملليغرام. ومع ذلك، يعاني الكثير من البالغين من نقص في استهلاك البوتاسيوم.

ومع تقدم العمر، يصبح الجسم أقل قدرة على التخلص من البوتاسيوم، لذا يُفضل الحصول عليه من مصادر غذائية طبيعية مثل البطاطا والأفوكادو بدلاً من المكملات.

3. الحركة
زيادة النشاط البدني تُعد وسيلة فعّالة لمساعدة الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد. فممارسة التمارين تُعزز من إخراج الماء والملح من الجسم.

ومن المهم أثناء ممارسة الرياضة الحفاظ على الترطيب الجيد، لذا تأكد من شرب الماء الكافي قبل وأثناء وبعد التمارين لضمان توازن السوائل في الجسم.

4. ضع الملح بعيدًا
عند تحضير أو تناول الطعام، حاول مقاومة الرغبة في إضافة ملح إضافي. يمكنك تقليل استهلاك الصوديوم من خلال الحد من الأطعمة المصنعة والمعلبة واختيار أقل ما يحتوي على الصوديوم كلما أمكن.

يساعد الطهي في المنزل على التحكم بشكل أفضل في كمية الملح المضافة. جرب استخدام الأعشاب والتوابل لإضفاء نكهة غنية على الأطباق دون الحاجة لزيادة الصوديوم. يمكنك أيضًا تصفح مجموعة من الوصفات الصحية منخفضة الصوديوم للحصول على إلهام لوجباتك.
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