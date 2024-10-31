الميلاتونين والنوم: علاقة وثيقة... وماذا عن الكولون؟

الميلاتونين هو هرمون ينتجه الجسم بشكل طبيعي، وخاصة في الغدة الصنوبرية بالدماغ. يلعب هذا الهرمون دورًا حيويًا في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، والتي تعرف أيضًا بالإيقاع البيولوجي.



قبل موعد النّوم بساعتين، يبدأ الجسم بإنتاج الميلاتونين، مما يشير إلى أن الوقت قد حان للنوم.فما هو هذا الهورمون؟ وهل له فوائد أخرى غير النّوم.





كيف يعمل الميلاتونين؟ لمعرفة الجواب، تابعوا هذا المقال مع فرح من "بيوتيك" الّذي يُعرض عبر "السومرية".



• الإشارات الضوئية: الضوء، وخاصة الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الإلكترونية، من إنتاج الميلاتونين. وهذا ما يجعل مسألة النوم صعبة.

• الساعة البيولوجية: الميلاتونين يعمل بتنسيق مع الساعة البيولوجية الداخلية للجسم. هذه الساعة تحدد دورة النوم والاستيقاظ لدينا، وتتأثر بالعوامل البيئية مثل الضوء والظلام.



فوائد الميلاتونين للنوم:



• تحسين جودة النوم: يمكن للميلاتونين أن يساعد في تقليل الوقت الذي يستغرقه الشخص للنوم، وزيادة مدة النوم العميق.

• علاج اضطرابات النوم: يُستخدم الميلاتونين لعلاج مجموعة متنوعة من اضطرابات النوم، مثل الأرق واضطرابات النوم المرتبطة بالسفر.

• مضادات الأكسدة: الميلاتونين له خصائص مضادة للأكسدة، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في حماية الخلايا من التلف.



استخدام الميلاتونين كمكمل غذائي



يمكن شراء مكملات الميلاتونين دون وصفة طبية، مع ضرورة استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة، حيث أنّ الجرعة الزائدة قد تُسبّب آثارًا جانبيّة، خصوصًا الاشخاص الّذين يُعانون من بعض الحالات الصحية، مثل اضطرابات النزيف ومرض السكري.



نصائح لتحسين النوم بشكل طبيعي:



على الرغم من أن الميلاتونين يمكن أن يكون مفيدًا لتحسين النوم، إلا أنه ليس حلاً سحريًا لجميع مشاكل النوم. وإليك بعض النصائح للنّوم بشكل طبيعي وهادئ:

• روتين نوم ثابت: حاول الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

• بيئة نوم مريحة: حافظ على غرفة نوم مظلمة وهادئة وباردة.

• تجنب الكافيين والنيكوتين والكحول: هذه المواد يمكن أن تؤثر سلبًا على النوم.

• النشاط البدني المنتظم: مارس التمارين الرياضية بانتظام، ولكن تجنب ممارستها قبل أوقات النوم.

• تقليل التعرض للضوء الأزرق: حاول الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.



فوائد أخرى للميلاتونين؟



للميلاتونين فوائد أخرى غير النّوم، وهي الكولون، إذ يُعتقد أنّ الميلاتونين يساعد على تخفيف أعراض الكولون العصبي. فبحسب الدراسات، يلعب الميلاتونين دورًا في تنظيم البكتيريا وتحسين وظائف المناعة. بالاضافة إلى التخفيف من آلام البطن عند شعورك بهذه المتلازمة.