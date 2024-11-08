عندما تنفذ بطارية كمبيوترك بسرعة.. غيّر هذه الإعدادات فوراً

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رغم تحسن عمر البطارية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز بشكل كبير على مدار السنوات القليلة الماضية، حتى أن منها يضاهي بقدرة بطاريته جهاز ماك بوك، إلا أن العديد من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصية ما زالوا يشكون من عمر البطارية، خاصة أولئك الذين يستخدمون جهاز كمبيوتر محمول عمره بضع سنوات.

وتاليًا خمسة تعديلات بسيطة، يمكنها عمر بطارية الكمبيوتر المحمول القديم أو الجديد الذي يعمل بنظام ويندوز على الفور:

وضع كفاءة الطاقة

تنتقل معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز تلقائيًّا إلى وضع الطاقة المتوازن عند تشغيلها بالبطارية، وتوفر ثلاثة أوضاع للطاقة، هي: أفضل أداء، أفضل توازن، وأفضل كفاءة.

ومن خلال ضبطها على أفضل كفاءة للطاقة، يمكنك عمر البطارية بشكل كبير.

وفي وضع كفاءة الطاقة، لن يرى معظم المستخدمين أي تباطؤ، ومع ذلك، أثناء تعدد المهام أو ممارسة الألعاب، لن يوفر هذا الوضع أفضل أداء ممكن.

توفير الطاقة التلقائي

ستُستنفد بطارية الكمبيوتر المحمول بسرعة كبيرة عندما يكون شحنها أقل، ويتيح ويندوز للمستخدمين تمكين وضع توفير الطاقة تلقائيًّا عند مستوى البطارية المطلوب.

ونوصي بتمكين وضع توفير الطاقة التلقائي عندما تصل بطارية الكمبيوتر المحمول إلى 30% من الشحن.

ايقاف تشغيل الشاشة تلقائيًّا

عندما تظل شاشة الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل، ستستمر البطارية في الاستنزاف، حتى لو لم تكن تستخدم الجهاز بنشاط.

ومن خلال تمكين إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًّا، وإطفاء الشاشة بعد فترة معينة من عدم النشاط، بمعدل ثلاث دقائق مثلًا، يمكنك عمر بطارية الكمبيوتر المحمول بشكل أكبر.

تمكين السطوع التلقائي

رغم أن هذه الميزة مقتصرة على أجهزة كمبيوتر محمولة محددة، إلا أنه عند تمكينها، يمكنها تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير عن طريق تعديل سطوع الشاشة تلقائيًّا حسب الحاجة.

تمامًا مثل الهاتف الذكي، ستضبط هذه الميزة سطوع الشاشة من خلال استشعار السطوع المحيطي، مما يضمن بقاء الشاشة مرئية مع استهلاك أقل قدر من الطاقة.

وضع السكون عند إغلاق الغطاء

من خلال تمكين هذه الميزة، سينتقل الكمبيوتر المحمول تلقائيًّا إلى وضع السكون بمجرد إغلاق الغطاء.



ومع ذلك، سيؤثر هذا على الأنشطة الخلفية، وتضمن هذه الميزة أن الكمبيوتر المحمول، بمجرد إغلاق الغطاء، سيدخل في وضع السكون، حيث يحتاج إلى أقل قدر من الطاقة، وبمجرد فتح الغطاء، سيعود الكمبيوتر المحمول إلى الحالة النشطة.