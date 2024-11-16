دون الكشف عن هويتك.. شركة "تشتكي" مديرك نيابة عنك

يؤمن ويت بأن التغيير يبدأ من التواصل الفعّال والآمن، وهو ما دفعه لإنشاء نظام يمكّن من التعبير عن مخاوفهم وشكواهم دون الكشف عن هويتهم.تعمل "OCDA" على استقبال شكاوى المتعلقة بسلوكيات المديرين أو المشكلات المهنية، مع ضمان سرية تامة لهوية المبلغين.بعد ذلك، تتواصل مع المديرين المعنيين لنقل مضمون الشكوى بطريقة مهنية ومحايدة، بعيدًا عن أي طابع تصعيدي.وبدلاً من التركيز على اللوم، تدعو المديرين إلى سلوكياتهم بما يحقق بيئة عمل أكثر إيجابية.صرّح كاليمار ويت بأن هدفه الأساسي هو "تعزيز احترام وخلق ثقافة عمل تدعم التواصل الإيجابي والتطوير المستمر".ويؤكد أن بيئة العمل ليست فقط وسيلة لتحسين الأداء، بل هي أساس النجاح طويل الأمد لأي مؤسسة.