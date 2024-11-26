عن 112 عاما.. وفاة أكبر رجل معمر في العالم

نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن عائلة جون ألفريد تينيسوود انه توفي عن عمر ناهز 112 عاما حيث كان معمر على قيد الحياة في بريطانيا.





وقالت الصحيفة إن "تينيسوود توفي يوم الاثنين في دار رعاية المسنين في ساوثبورت الإنجليزية، مشيرة إلى أن لديه ابنة وأربعة أحفاد وثلاثة من أبناء الأحفاد".



يذكر أن تينيسوود ولد في ليفربول في 26 اب 1912، وهو العام الذي غرقت فيه سفينة تايتانيك. وفي الماضي اعترف كتاب "غينيس" للأرقام القياسية بأن تينيسوود البالغ من العمر 111 عاما هو رجل معمر على قيد الحياة. وفي اب الماضي احتفل صاحب الرقم القياسي ميلاده الـ112.وقالت الصحيفة إن "تينيسوود توفي يوم الاثنين في دار رعاية المسنين في ساوثبورت الإنجليزية، مشيرة إلى أن لديه ابنة وأربعة أحفاد وثلاثة من أبناء الأحفاد".يذكر أن تينيسوود ولد في ليفربول في 26 اب 1912، وهو العام الذي غرقت فيه سفينة تايتانيك.

وبقي الرجل حيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي ولدت بعده بـ14 عاما وحكمت 70 عاما.



وقالت صحيفة "الغارديان" إن "المملكة شهدت خلال حياته 24 رئيس وزراء. وكان تينيسوود أيضا المحاربين القدامى على قيد الحياة في الحرب العالمية الثانية".



ووصف الموظفون في دار رعاية المسنين في ساوثبورت بإنجلترا الرجل بأنه "كثير الكلام.

وحسب تينيسوود نفسه، فإن سر طول عمره هو الحظ الخالص. ونصيحته الرئيسية للبقاء بصحة جيدة هي ممارسة الاعتدال".